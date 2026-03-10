La plataforma de transporte Uber puso en marcha en todo Estados Unidos una nueva función dentro de su aplicación que permite a las pasajeras solicitar viajes únicamente con mujeres al volante. La herramienta, denominada “Women Drivers” (Conductoras), amplía a nivel nacional un programa piloto que la empresa venía probando desde 2025 en varias ciudades.

La medida surge tras años de discusiones sobre la seguridad dentro de las aplicaciones de transporte. La compañía afirma que la opción responde a solicitudes de usuarias y conductoras que buscan tener mayor control sobre con quién comparten un viaje.

La nueva función aparece como una alternativa dentro de la aplicación. Cuando una mujer solicita un trayecto, puede elegir ser recogida por una conductora si hay alguna disponible cerca. Si el tiempo de espera resulta mayor de lo habitual, la usuaria puede cancelar la preferencia y aceptar un viaje con cualquier conductor.

El sistema también permite programar viajes con antelación con una conductora. Además, las pasajeras pueden activar una preferencia permanente en la configuración de la aplicación para aumentar la probabilidad de que el algoritmo las conecte con una mujer al volante. La empresa aclara que esta preferencia incrementa las probabilidades, pero no garantiza que siempre haya una conductora disponible.

La función también está habilitada para cuentas de adolescentes que utilizan el servicio bajo supervisión familiar, una modalidad que la plataforma ha promovido en los últimos años.

Desde el lado de quienes conducen, las mujeres registradas en la aplicación pueden activar una preferencia para aceptar viajes solo con pasajeras. Esa configuración es opcional y puede activarse o desactivarse en cualquier momento desde el perfil de la conductora.

Según datos de la empresa con sede en San Francisco, alrededor del 20 % de las personas que conducen en la plataforma en Estados Unidos son mujeres, aunque el porcentaje cambia dependiendo de la ciudad.

Una función que llega con debate legal

La expansión nacional de esta herramienta se produce mientras la compañía enfrenta cuestionamientos legales. Dos conductores presentaron una demanda colectiva en California al considerar que la función podría ser discriminatoria para los hombres.

Los demandantes argumentan que el sistema permitiría a las conductoras —que son minoría— acceder a todos los pasajeros, mientras que los conductores hombres tendrían que competir por un grupo más reducido de viajes.

La empresa rechaza esa interpretación y sostiene que la herramienta responde a preocupaciones de seguridad planteadas por parte de su comunidad. En documentos judiciales, la compañía afirma que la función busca ofrecer más opciones a las usuarias sin impedir que los conductores sigan accediendo a la plataforma.

El debate no es exclusivo de esta empresa. Su competidor Lyft enfrenta una demanda similar por una función llamada “Women+Connect”, que conecta a pasajeras y personas no binarias con conductores que se identifican con el mismo género.

Las aplicaciones de transporte han recibido críticas durante años por incidentes de seguridad reportados dentro de sus servicios. Informes de la empresa indican que los reportes de agresión sexual en Estados Unidos pasaron de 5.981 entre 2017 y 2018 a 2.717 entre 2021 y 2022, lo que representa una fracción mínima del total de viajes realizados en la plataforma.

La compañía sostiene que esta nueva opción forma parte de un conjunto de herramientas diseñadas para que usuarios y conductores tengan mayor control sobre su experiencia dentro de la aplicación.