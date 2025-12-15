¿Cómo funciona el pago de peajes con tarjetas de Nu a través de Gopass?

La alianza entre Nu Colombia y Gopass se da en un momento de alta movilidad en el país, cuando los desplazamientos por carretera aumentan y los conductores buscan alternativas para evitar filas y pagos en efectivo en los peajes. El acuerdo permite que las tarjetas débito y crédito de Nu se utilicen como medio de pago dentro del sistema Gopass, integrando los servicios financieros del neobanco con la plataforma de movilidad.

El funcionamiento del sistema es simple. Gopass opera a través de un Tag que se instala en el vehículo y se activa al pasar por los peajes habilitados. El cobro se realiza de forma automática, sin detenerse ni interactuar con cabinas, y el valor se descuenta directamente de la tarjeta Nu vinculada por el usuario. Cada transacción queda registrada tanto en la aplicación de Gopass como en la app de Nu, lo que facilita el seguimiento de los gastos.

Uno de los principales cambios para los usuarios es la eliminación del efectivo. En la práctica, esto reduce tiempos de espera y evita contratiempos asociados a recargas o falta de cambio, especialmente en viajes largos. También permite concentrar los pagos de movilidad en un solo método, algo que resulta útil para quienes buscan mayor orden en sus finanzas personales.

Beneficios adicionales para conductores frecuentes

La alianza incluye incentivos para los clientes de ambas plataformas. Los usuarios de Nu que soliciten el Tag de Gopass reciben dos peajes sin costo y un mes de membresía Gopass Premium, un plan que amplía el alcance del servicio más allá del pago en carretera.

Quienes cuentan con Gopass Premium acceden a descuentos en parqueaderos de la red Parking, servicios de lavado de autos en Be Wash, asistencia en vía y beneficios en pólizas todo riesgo. También se habilita la modalidad de pospago, que permite usar los servicios y pagar posteriormente, una opción pensada para conductores con uso recurrente del sistema.

Desde Gopass, la compañía señala que esta integración amplía el acceso a pagos digitales en carretera y refuerza el uso de soluciones sin efectivo. De acuerdo con Jorge Miguel Camacho, CEO y cofundador de la empresa, la alianza busca facilitar la experiencia de movilidad y ofrecer mayor control sobre los gastos asociados al uso del vehículo.

El acceso al servicio no requiere trámites complejos. Los usuarios pueden solicitar o adquirir el Tag sin costo, ya sea a domicilio o en puntos físicos como centros comerciales y estaciones de servicio Terpel aliadas. Luego deben descargar la superapp de Gopass y vincular su tarjeta débito o crédito de Nu como método de pago.

Con esta alianza, Nu Colombia y Gopass avanzan en la integración entre servicios financieros y movilidad, en un contexto donde la digitalización de los pagos comienza a ganar espacio en las carreteras del país.