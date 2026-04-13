Cancelar el plan de celular en Colombia será más fácil: así funciona el nuevo proceso

Cancelar un plan de telefonía móvil en Colombia dejará de ser un proceso largo y desgastante. Una nueva regulación busca que los usuarios puedan finalizar o modificar sus contratos sin llamadas obligatorias ni visitas a oficinas físicas, una práctica que durante años generó quejas por demoras y obstáculos.

La medida fue adoptada por la Comisión de Regulación de Comunicaciones mediante la Resolución 817 del 17 de marzo de 2026. Con esta normativa, el regulador introduce cambios para facilitar la relación entre usuarios y operadores, en un país que suma más de 69 millones de líneas móviles activas.

El cambio más visible es la obligación para las compañías de habilitar un canal digital exclusivo. A través de esta plataforma, los clientes podrán gestionar la cancelación o modificación de sus servicios de manera directa, sin intermediarios. Esto elimina la necesidad de interactuar con asesores comerciales, una de las principales barreras señaladas por los usuarios.

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Además, el canal deberá estar disponible de forma permanente, es decir, las 24 horas del día, los siete días de la semana. La única condición que se mantiene es el plazo de solicitud: el trámite debe hacerse con al menos tres días de anticipación a la fecha de corte para evitar cobros adicionales en el siguiente ciclo de facturación.

Cambios en facturación y libertad del usuario

La resolución también introduce ajustes en la forma en que se presentan los cobros. A partir de su implementación, las facturas deberán detallar el valor de cada servicio incluido en los paquetes, lo que permitirá a los usuarios identificar con mayor precisión por qué están pagando.

Otro de los cambios es la posibilidad de cancelar servicios de manera individual, incluso cuando hacen parte de un plan empaquetado. Esto significa que un usuario podrá, por ejemplo, retirar un componente específico sin necesidad de terminar todo el contrato.

En cuanto a la portabilidad, la norma establece un periodo mínimo de 30 días antes de cambiar nuevamente de operador o regresar al anterior. La medida busca evitar decisiones impulsivas motivadas por promociones temporales.

Para quienes deseen aplicar a estas nuevas condiciones, el proceso será completamente digital. Bastará con ingresar al canal habilitado por su operador, seleccionar la opción de cancelación o modificación y registrar la solicitud dentro del plazo establecido. Si se cumplen estos requisitos, la empresa deberá hacer efectiva la petición sin trabas.

Con estas disposiciones, el regulador apunta a que la competencia en el sector se base en la calidad del servicio y no en las dificultades para abandonar un contrato, al tiempo que refuerza el control de los usuarios sobre sus decisiones.