Mucho ojo con esta nueva regla si planeas portar tu número a un nuevo operador

Ha sido una semana de muchas decisiones y cambios por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Pero una de las más importantes para los colombianos es un cambio en el proceso de portación que en adelante les dará más tiempo a los usuarios para reconsiderar su decisión.

Una de las decisiones y cambios a través de la Resolución 8171 de 2026 es una ventana de espera de 30 días calendario que le permite a los usuarios el regresar a su operador inicial: esto significa que una vez se completa el cambio la persona tendrá que esperar al menos este tiempo antes de solicitar el regreso a su anterior compañía.

La resolución también añade mecanismos de protección adicionales para que las empresas no puedan poner presiones comerciales que eviten que un usuario pueda regresar a su operador de celular original. Aunque parezca un cambio menor, implica que los usuarios ahora contarán con un tiempo legal suficiente para tomar decisiones.

¿Cómo funciona el proceso de portabilidad numérica en Colombia en 2026?

Para 2026 hay varios requisitos para poder realizar y completar el proceso de portabilidad numérica. Lo más importante es ser el titular de la línea, que el número esté activo y que no cuente con ninguna deuda.

Una vez que confirmes que cumples con todos los requisitos debes contactar con el operador receptor (al que quieres portar tu número). Uno de los cambios más importantes en años recientes es que ahora el proceso no se debe realizar de manera presencial: puedes solicitar el cambio a través de medios digitales o el teléfono.

Tu nuevo operador te pedirá tus datos personales (Cédula de Ciudadanía), el número que quieres portar y el plan o modalidad (prepago/pospago) que deseas adquirir con ellos.

Si no has realizado el cambio en años recientes, hay un paso extra implementado como medida de seguridad para evitar que alguien más robe tu número: el sistema te enviará un mensaje de texto (SMS) a tu celular actual con un código de 5 dígitos, conocido como NIP (Número de Identificación Personal). Deberás entregarle este código al asesor del nuevo operador.

El nuevo operador y el viejo se comunican internamente para verificar que todo esté en orden. En Colombia, este proceso es extremadamente rápido y suele completarse en un día hábil. Si solicitas la portabilidad antes de las 3:00 p.m. de un día hábil, el cambio se suele dar en la madrugada del día siguiente. Si es después, toma un día más. Recibirás un SMS confirmando el día y la hora de la ventana de cambio (usualmente entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m. para minimizar molestias).

Imágenes: Foto de Ahmed Aqtai