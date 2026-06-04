Amazon presentó un robot capaz de hacer algo que hasta hace poco parecía reservado para los humanos: tocar, medir presión y reaccionar físicamente al contacto con objetos. Se llama Vulcan y, según la compañía, es el primer robot de su red logística con sentido del tacto, una capacidad que podría cambiar la forma en la que funcionan los centros de distribución y redefinir cómo trabajan las personas junto a máquinas.

El anuncio llega después de varios años de investigación en robótica, ingeniería e inteligencia artificial física. La apuesta de Amazon no se limita a mover cajas más rápido: el objetivo es resolver uno de los mayores problemas de la automatización moderna, la manipulación precisa de objetos en espacios reducidos.

Actualmente, gran parte del inventario de Amazon se almacena en compartimentos pequeños donde los robots tradicionales suelen fallar porque no pueden calcular cuánta fuerza aplicar o detectar correctamente el contacto físico. Vulcan intenta resolver ese problema.

¿Cómo funciona Vulcan y por qué puede “sentir”?

La tecnología de Vulcan combina sensores de fuerza, cámaras, sistemas de visión computacional y herramientas robóticas especializadas para detectar cuándo toca un objeto y qué presión está aplicando.

Su sistema incorpora una especie de brazo equipado con sensores que le permiten empujar, acomodar o sujetar productos sin dañarlos. Además, usa cámaras y ventosas inteligentes para identificar artículos específicos dentro de contenedores densamente llenos.

Esto le permite manipular cerca del 75 % de los productos que Amazon almacena en sus centros logísticos, trabajando a velocidades similares a las de empleados humanos.

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Otra diferencia importante es que el robot reconoce sus limitaciones. Si encuentra un objeto que no puede mover correctamente, solicita ayuda humana en lugar de continuar automáticamente.

La empresa también afirma que el sistema aprende de la experiencia. Cada interacción física alimenta modelos de inteligencia artificial entrenados con datos reales, permitiendo que el robot mejore progresivamente su capacidad para entender el comportamiento de diferentes objetos.

Menos escaleras y más trabajo técnico para empleados

Uno de los usos iniciales de Vulcan está relacionado con ergonomía y seguridad laboral.

Actualmente, empleados de centros logísticos deben subir escaleras para acceder a compartimentos superiores o agacharse repetidamente para alcanzar productos almacenados cerca del piso. Vulcan fue diseñado precisamente para encargarse de esas zonas menos cómodas.

Los primeros despliegues ya funcionan en centros logísticos ubicados en Spokane, Estados Unidos, y Hamburgo, Alemania, donde el robot trabaja junto a operarios humanos.

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Amazon asegura que la automatización no solo modifica tareas físicas. También está creando nuevas funciones técnicas relacionadas con supervisión robótica, mantenimiento e ingeniería operativa.

La compañía planea extender Vulcan a múltiples instalaciones de Europa y Estados Unidos durante los próximos dos años, integrándolo dentro de una red donde ya operan más de 750.000 robots.

La llegada de máquinas capaces de “sentir” marca un cambio importante en la automatización industrial. Durante décadas, los robots aprendieron a ver. Ahora empiezan a tocar. Y eso podría transformar desde la logística hasta la relación diaria entre humanos y máquinas.