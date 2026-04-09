La plataforma Google Meet suma la traducción simultánea en móviles, una función que permite traducir voz en tiempo real durante videollamadas. Disponible en Android y iOS, la herramienta facilita la comunicación entre usuarios que hablan distintos idiomas sin salir de la aplicación.

La opción se encuentra en el menú de herramientas dentro de la configuración. Allí, cada usuario puede elegir el idioma que habla y el idioma en el que desea recibir la traducción antes o durante la reunión, sin configuraciones adicionales complejas.

Una vez activada, el sistema convierte el audio en texto y muestra subtítulos traducidos casi en tiempo real. Este proceso implica un leve retraso, propio del análisis y la generación de la traducción, pero no interrumpe el ritmo de la conversación.

En esta fase inicial, la función permite traducciones entre inglés y otros idiomas como español, francés, alemán, portugués e italiano. Su disponibilidad depende del tipo de cuenta y se habilita de forma progresiva entre los usuarios.

Traducción simultánea en Google Meet en móviles: cómo funciona

La traducción se apoya en modelos de reconocimiento de voz y procesamiento del lenguaje desarrollados por Google. El sistema analiza el discurso, lo transcribe y genera una versión traducida que aparece sincronizada en pantalla.

Para usarla, es necesario activar la función dentro de la reunión y autorizar el procesamiento de voz. Cada participante puede configurar sus preferencias de idioma, lo que permite adaptar la experiencia según sus necesidades.

Por ahora, solo es posible utilizar un par de idiomas por reunión, lo que limita escenarios con más de dos lenguas. Además, el rendimiento puede variar según la conexión o la calidad del audio, factores que influyen en la precisión de los subtítulos generados, según la guía oficial de Google Meet.

Imagen: Generada con IA / ChatGPt