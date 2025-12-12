realme presenta los nuevos Buds Clip: audio inmersivo, diseño ligero y agarre seguro

realme amplía su catálogo de audio en Colombia con el lanzamiento de los realme Buds Clip, unos audífonos pensados para quienes buscan comodidad durante todo el día y un sonido capaz de acompañar rutinas de estudio, trabajo o viajes. Su precio de lanzamiento es de $299.900, con venta inicial exclusiva a través del canal oficial de la marca en Mercado Libre.

Los Buds Clip llevan la apuesta de realme por ofrecer dispositivos ligeros, versátiles y con tecnología de última generación a un segmento que sigue creciendo. Su diseño se aleja del formato tradicional de los TWS para optar por un sistema de clip ajustable, pensado para adaptarse mejor a la forma de la oreja sin generar presión excesiva ni riesgo de caídas. La estructura principal está fabricada en titanio, lo que no solo mejora la durabilidad, sino que reduce el peso a apenas 5,3 gramos, casi tan livianos como una hoja de papel.

Ese enfoque en la ergonomía permite que los Buds Clip se mantengan firmes incluso durante actividades físicas o desplazamientos largos. El estuche, compacto y con acabados suaves, complementa el diseño minimalista que caracteriza a la marca. La propuesta visual sigue la línea moderna de realme, con tonos sobrios y una presentación discreta.

En términos de sonido, los Buds Clip incluyen cancelación activa de ruido de hasta 52 dB, una cifra que los posiciona como una opción sólida para quienes necesitan aislarse en entornos ruidosos. La tecnología de sonido espacial ayuda a crear una sensación de inmersión envolvente, ideal para concentrarse en clases, videollamadas o sesiones de trabajo en movimiento. Esta combinación se complementa con la tecnología NextBass, pensada para ofrecer bajos profundos sin perder claridad en voces e instrumentos.

La autonomía también es un punto fuerte de los nuevos auriculares. Según realme, los Buds Clip están diseñados para soportar largas horas de uso continuo, lo que se traduce en una experiencia estable para quienes pasan gran parte del día escuchando contenido o atendiendo reuniones virtuales.

Con esta propuesta, realme busca ofrecer un producto práctico y adaptable a distintos estilos de vida. Su enfoque en el ajuste perfecto, el peso ultraligero y la cancelación de ruido coloca a los Buds Clip como una alternativa atractiva dentro del mercado de audio accesible en Colombia.