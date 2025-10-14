Ni el agua, ni la altura lo detienen: así es el Huawei Watch Ultimate 2 que aterriza en Colombia

El nuevo Huawei Watch Ultimate 2 no se conforma con registrar pasos ni medir el pulso; está diseñado para aventurarse donde pocos relojes se atreven. Con una resistencia al agua capaz de soportar inmersiones de hasta 150 metros y un sistema de comunicación submarina basado en sonar, Huawei lleva el concepto de smartwatch al terreno de la exploración profesional.

Este modelo, que ya está disponible en Colombia, combina materiales de grado aeroespacial, potencia de procesamiento y funciones de seguridad avanzadas que lo posicionan como uno de los relojes inteligentes más completos del mercado.

Disponible en colores negro y azul, el Watch Ultimate 2 tiene una caja construida en metal líquido a base de circonio, un material tan resistente que se usa en aeronaves y naves espaciales. A eso se suma una parte trasera de cerámica nanocristalina, que mejora la durabilidad sin sacrificar elegancia.

Pesa apenas 80 gramos (sin correa) y ofrece una pantalla AMOLED LTPO 2.0 de 1,5 pulgadas con brillo máximo de 3.500 nits, lo que asegura visibilidad incluso bajo el sol directo o en aguas profundas.

Tecnología para condiciones extremas

La propuesta de Huawei no se queda en el diseño. El Watch Ultimate 2 está pensado para quienes practican buceo, montañismo o travesías de larga distancia. Su modo Expedición registra rutas, altitud y coordenadas GNSS con doble frecuencia (L1 + L5), lo que garantiza una ubicación precisa en zonas sin señal móvil. Además, incorpora un botón SOS de un toque, ideal para enviar alertas en emergencias durante actividades al aire libre.

El nivel de resistencia es notable: 20 ATM + IP68 + IP69, lo que significa que puede enfrentar polvo, golpes y temperaturas extremas sin comprometer su funcionamiento. Incluso, Huawei recomienda llevar el dispositivo a mantenimiento periódico para conservar la impermeabilidad, algo más propio de un instrumento profesional que de un simple wearable.

En cuanto a sensores, el Watch Ultimate 2 incluye acelerómetro, giroscopio, magnetómetro, barómetro, sensor óptico de frecuencia cardiaca, sensor de temperatura, sensor de profundidad y un nuevo sensor X-TAP para interacción rápida. También cuenta con monitoreo ECG y soporte para Huawei TruSleep, su sistema avanzado de análisis de sueño.

Autonomía y conectividad

La batería es otro de los puntos que refuerzan su carácter de “reloj de exploradores”. Según Huawei, puede alcanzar hasta 11 días de uso ligero en modo ahorro de batería, 4,5 días en uso normal con Android y cerca de 3,5 días con iPhone. En actividades intensas como el buceo, resiste entre 12 y 18 horas, mientras que el modo Expedición ofrece hasta 40 horas de registro continuo.

Su carga inalámbrica SuperCharger de segunda generación permite recuperar energía rápidamente y evita el desgaste de puertos físicos. En conectividad, soporta Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, GNSS global y NFC, además de ser compatible con Nearlink, la tecnología de comunicación de baja latencia que Huawei ha empezado a integrar en su ecosistema.

Otro punto clave es su compatibilidad con llamadas eSIM, lo que lo vuelve independiente del teléfono en actividades deportivas o misiones de campo. Los usuarios pueden realizar y recibir llamadas, responder mensajes o reproducir música directamente desde el reloj.

Un reloj pensado para el usuario más exigente

Más que un accesorio, el Huawei Watch Ultimate 2 funciona como un centro de control portátil para quienes combinan entrenamiento, trabajo y aventura. El usuario puede pasar de monitorear su frecuencia cardiaca a trazar rutas en alta montaña o registrar sesiones de golf con precisión métrica. Incluso en escenarios urbanos, su diseño robusto pero elegante le permite integrarse como reloj premium para el día a día.

El modelo negro incluye una correa de caucho con repuesto extendido, mientras que la versión azul agrega una correa de titanio, pensada para quienes buscan un acabado más sofisticado. Ambos se entregan con cargador inalámbrico, guía de inicio y garantía oficial.

Huawei parece haber entendido que el mercado de los smartwatches ya no se trata solo de salud o notificaciones. Con el Watch Ultimate 2, la marca propone una nueva categoría: la de los relojes inteligentes capaces de explorar, resistir y proteger. Un dispositivo que combina ingeniería avanzada, autonomía real y diseño de lujo, demostrando que la innovación también puede llevarse en la muñeca.

