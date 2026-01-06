Con la presentación del Anker Nano Charger Smart Display (45 W) en el CES 2026, el fabricante propone un nuevo cargador inteligente para iPhone enfocado en cuidar la batería. Este accesorio no se limita a suministrar energía, sino que gestiona activamente el proceso para preservar su salud.

A diferencia de los cargadores convencionales, este modelo puede reconocer el dispositivo conectado y ajustar automáticamente la potencia en cada etapa de la carga. El enfoque no está en acelerar el proceso, sino en mantenerlo estable y controlado para evitar picos de temperatura y estrés innecesario.

Uno de sus elementos más visibles es la pantalla integrada. En ella se muestra información como la potencia de carga en tiempo real, la temperatura durante el proceso y el estado general de la carga. La idea es ofrecer transparencia al usuario y permitirle saber si todo está funcionando correctamente.

El cargador incorpora además el denominado Care Mode, un sistema diseñado para reducir el estrés térmico de la batería. Mantener temperaturas más bajas durante la carga es clave para alargar la vida útil del iPhone, especialmente en cargas prolongadas o cuando el dispositivo permanece conectado durante la noche.

En cuanto al diseño, Anker apuesta por un formato compacto gracias al uso de tecnología GaN. El cargador cuenta con clavijas plegables con giro de hasta 180 grados, lo que facilita su transporte y permite adaptarlo mejor a distintos enchufes y configuraciones de uso.

Compatibilidad del cargador inteligente para iPhone con otros dispositivos

Aunque está optimizado para el ecosistema de Apple, este cargador inteligente es compatible con una amplia variedad de dispositivos con USB-C. Funciona con modelos recientes de la marca y algunos iPad, y también puede cargar smartphones Android, tablets, auriculares, consolas portátiles y otros equipos compatibles.

Las funciones inteligentes más avanzadas —como la lectura del estado de la batería y la información mostrada en pantalla— están pensadas principalmente para el iPhone. En otros dispositivos, el cargador ofrece una carga rápida y segura, aunque con un nivel de detalle visual más limitado.

Con una potencia de hasta 45 W a través de su único puerto USB-C, el Nano cubre sin problemas la carga del iPhone y de otros dispositivos que no requieran una demanda energética superior.

El Anker Nano Charger Smart Display (45 W) se lanzó en Estados Unidos con un precio de referencia de 39,99 dólares. Por ahora, no hay confirmación oficial sobre su llegada a otros mercados. Su propuesta refuerza una idea clara: el cargador deja de ser un accesorio pasivo y se convierte en un aliado activo para cuidar la batería del celular.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT