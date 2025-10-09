WhatsApp permitirá chatear sin número con un nombre de usuario, así funciona

WhatsApp está desarrollando una función que permitirá conversar sin mostrar el número de teléfono. Cada persona podrá crear un nombre de usuario, como si fuera un alias, y compartirlo con otros para iniciar un chat sin revelar datos personales. La función ya aparece en versiones de prueba y se espera que esté disponible de forma gradual.
Esta novedad busca mejorar la privacidad de quienes usan la aplicación, algo que desde hace tiempo otras plataformas como Telegram ya ofrecen.
Con este cambio, WhatsApp dejará de depender exclusivamente del número para comenzar una conversación.
En las versiones en prueba ya se puede ver una opción para elegir un nombre de usuario, que será único para cada cuenta. Una vez activo, se podrá compartir ese nombre con otra persona para que te escriba sin tener que saber tu número.
Para evitar mensajes de desconocidos, WhatsApp incorporará una medida de seguridad. Quien intente enviarte un mensaje usando solo tu alias deberá ingresar un código que habrás definido previamente. De esta manera, nadie podrá contactarte si no le diste ese permiso.
Aunque esta función comenzó a probarse en dispositivos Android, ya se detectó que WhatsApp también trabaja en su versión para iPhone. Algunas pruebas internas muestran que los usuarios de Apple también tendrán la posibilidad de elegir un alias y proteger su número.
Te puede interesar: ¿Dónde se guardan las fotos borradas de WhatsApp y cómo recuperarlas en tu celular?
Por ahora, la opción aún no está disponible para todos los modelos ni para todas las personas, pero todo indica que la actualización llegará a ambos sistemas al mismo tiempo o con poca diferencia.
El alias que cada persona elija deberá cumplir ciertas reglas. Tendrá que tener entre tres y treinta caracteres y podrá incluir letras, números, puntos o guiones bajos. No se podrá usar nombres que ya estén ocupados ni otros que imiten marcas, nombres públicos o que puedan causar confusión.
Esta función no reemplaza el uso del número. Si ya tienes el número guardado de un contacto, o alguien tiene el tuyo, podrán seguir hablando como hasta ahora. El nombre de usuario solo será una alternativa para quienes prefieren no compartir su número en nuevas conversaciones.
WhatsApp no ha anunciado una fecha exacta, pero todo indica que el despliegue será por etapas. Cuando esté disponible, cada persona recibirá una notificación para registrar su alias. Como en redes sociales, los nombres más comunes o simples podrían agotarse rápido, por lo que conviene estar preparado.
Con esta función, WhatsApp se adapta a una forma de comunicación más flexible. A través del alias, cada persona podrá decidir si quiere compartir su número o mantenerlo oculto.
No es un cambio radical, pero sí marca una nueva forma de gestionar la privacidad en las conversaciones.
Imagen: Generada con IA / ChatGPT