WhatsApp lanza cuentas para menores con control parental: Así funcionarán

WhatsApp anunció un nuevo tipo de cuentas pensadas específicamente para menores de edad. La plataforma propiedad de Meta comenzará a implementar cuentas administradas por padres o tutores, un sistema diseñado para que los preadolescentes puedan comunicarse con su círculo cercano sin exponerse a las funciones más abiertas de la aplicación.

La iniciativa responde a una preocupación creciente entre familias y expertos sobre la seguridad de los menores en internet. El objetivo es que los menores puedan mantenerse conectados con familiares y amigos sin enfrentar los riesgos que suelen acompañar a las redes sociales o aplicaciones de mensajería.

“WhatsApp es la forma en la que las familias se comunican porque es simple, privado y confiable. Con el aporte de familias y expertos, estamos implementando las nuevas cuentas administradas por un padre, madre o tutor que les permite configurar WhatsApp para preadolescentes, con nuevos controles para limitar su experiencia

Un WhatsApp más limitado y seguro”, explicó WhatsApp en el anuncio de esta novedad.

La nueva versión para menores está diseñada para ofrecer una experiencia más controlada dentro de la aplicación. Los usuarios más jóvenes solo podrán enviar mensajes y realizar llamadas, mientras que funciones más abiertas como Estados o Canales no estarán disponibles en estas cuentas.

Control total desde la cuenta de los padres

Una de las características centrales del sistema es que las cuentas estarán administradas por un adulto. Para configurar la cuenta, el padre, madre o tutor deberá vincular su dispositivo con el teléfono del menor durante el proceso inicial.

Una vez conectadas, los adultos tendrán varias herramientas de control. Entre ellas, podrán decidir quién puede comunicarse con el menor y a qué grupos puede unirse. También tendrán la posibilidad de revisar solicitudes de mensajes provenientes de contactos desconocidos, una función clave para evitar interacciones con personas fuera del círculo aprobado.

Para garantizar que los controles parentales no puedan modificarse fácilmente, WhatsApp incorporó un sistema de seguridad adicional. Todos los ajustes estarán protegidos con un PIN parental, lo que significa que solo el adulto responsable podrá acceder a ellos o cambiarlos.

Este sistema busca evitar que los menores alteren las configuraciones de privacidad o habiliten funciones sin la autorización del tutor.

¿Quiénes podrán usar estas cuentas?

Las cuentas administradas por padres o tutores estarán disponibles para usuarios menores de 13 años, o por debajo de la edad mínima permitida para usar WhatsApp en cada país.

Para crear una cuenta de este tipo será necesario que un adulto mayor de 18 años configure el sistema y vincule ambas cuentas. Además, los dispositivos deberán tener instalada la versión más reciente de WhatsApp en iPhone o Android.

Una apuesta por la seguridad digital

Con este lanzamiento, WhatsApp busca responder a un debate cada vez más presente: cómo permitir que los menores accedan a herramientas digitales sin exponerlos a riesgos innecesarios.

A pesar de las restricciones y controles adicionales, WhatsApp aseguró que la privacidad de las conversaciones seguirá siendo una prioridad. Todas las comunicaciones continuarán protegidas con cifrado de extremo a extremo, lo que significa que nadie, ni siquiera la propia plataforma, puede ver los mensajes o escuchar las llamadas.

“Todas las conversaciones personales siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo”, destacó la compañía.

La compañía indicó que el despliegue de estas cuentas será gradual durante los próximos meses y que seguirá recopilando comentarios de las familias para mejorar el sistema.

Imagen: WhatsApp