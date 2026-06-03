Roku anunció la llegada de Zona de Futbol a Colombia, una nueva sección integrada en su sistema operativo que permitirá encontrar desde un solo lugar en qué aplicación se transmiten los partidos del torneo de fútbol más esperado del año. La función estará disponible desde el 8 de junio para usuarios de televisores Roku TV y dispositivos de streaming compatibles.

La novedad apunta a resolver un problema cada vez más frecuente para los aficionados: tener que revisar varias aplicaciones para descubrir dónde se puede ver un partido. Con esta herramienta, la información sobre transmisiones estará reunida dentro de una sección dedicada en la pantalla principal.

La llegada de esta función coincide con una temporada deportiva en la que los derechos de transmisión están repartidos entre múltiples plataformas, obligando a los usuarios a cambiar constantemente entre servicios.

Una sección dedicada para ubicar transmisiones más rápido

Zona de Futbol aparecerá directamente en el menú principal de Roku y mostrará qué aplicaciones tienen disponibles los encuentros, ya sean servicios gratuitos o plataformas que requieren suscripción.

Entre las aplicaciones compatibles en Colombia estarán DGO, el canal Sports de Paramount+ y Ditu, plataforma gratuita para usuarios del país.

La función estará disponible en televisores con sistema operativo Roku integrado y también en dispositivos Streaming Stick, Streaming Stick Plus y Streaming Stick 4K.

Más allá de centralizar información, la apuesta está en reducir el tiempo que tarda un usuario en encontrar contenido deportivo, especialmente en momentos donde un mismo torneo puede estar distribuido entre distintas aplicaciones.

Escuchar el partido sin molestar a otros

Junto con esta herramienta, Roku también está impulsando funciones adicionales pensadas para quienes ven deportes desde casa. Una de ellas es Modo Escucha Privada, opción que permite enviar el audio del partido directamente a unos audífonos conectados al celular.

Para activarla, el televisor o reproductor Roku y el smartphone deben estar conectados a la misma red WiFi. Desde la aplicación móvil gratuita de Roku podrás transmitir el audio hacia auriculares inalámbricos o de cable conectados al dispositivo.

La compañía también destacó que esta experiencia estará disponible en televisores Roku TV comercializados en Colombia por marcas como Challenger, Finlandek, Hyundai Electronics y Kalley.

La apuesta de Roku llega en un momento donde ver fútbol por streaming implica navegar entre más servicios, aplicaciones y suscripciones. Con Zona de Futbol, la compañía quiere convertir esa búsqueda en un proceso más rápido y menos frustrante para los usuarios.