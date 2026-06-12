Usar dos cuentas de WhatsApp en iPhone ya es posible. La aplicación comenzó a desplegar una función que permite iniciar sesión en dos perfiles diferentes desde una sola instalación, una opción útil para quienes desean separar conversaciones personales y laborales sin depender de un segundo teléfono.

La novedad elimina una de las diferencias más evidentes entre WhatsApp para iPhone y Android. Mientras los teléfonos con el sistema operativo de Google contaban con esta posibilidad desde hace años, quienes utilizaban un iPhone debían recurrir a soluciones alternativas para gestionar más de una cuenta.

El despliegue se realiza de forma gradual a través de la App Store, por lo que la función puede tardar un poco más en aparecer en algunos dispositivos. Para utilizarla es necesario contar con una versión reciente de la aplicación y un segundo número telefónico asociado a una SIM física o una eSIM.

WhatsApp requiere iOS 15.1 o una versión posterior para funcionar en iPhone. Además, la característica comenzó a distribuirse ampliamente a través de la versión 26.22.76 para iOS, por lo que conviene mantener la aplicación actualizada.

Cómo activar dos cuentas de WhatsApp en iPhone

Activar la función toma apenas unos minutos. Dentro de WhatsApp hay que abrir la sección de Configuración, tocar la flecha que aparece junto al nombre de la cuenta y seleccionar la opción Añadir cuenta. A partir de ese momento, la aplicación guía el proceso de registro o vinculación.

También es posible registrar un segundo número como una cuenta independiente dentro del mismo dispositivo. Otra alternativa consiste en conectar una cuenta existente mediante un código QR para acceder a ella desde el iPhone.

Cada perfil conserva sus propios chats, configuraciones de privacidad, historial de conversaciones y preferencias de notificaciones. El cambio entre cuentas se realiza desde el mismo menú y no requiere cerrar sesión, reinstalar la aplicación ni utilizar herramientas de terceros.

Una función pensada para separar trabajo y vida personal

La principal ventaja es mantener organizadas las conversaciones personales y laborales desde un único dispositivo. Profesionales, emprendedores y personas que utilizan más de un número telefónico pueden gestionar sus mensajes de forma más cómoda y reducir errores al comunicarse.

Contar con dos cuentas en el mismo iPhone también evita cargar un segundo teléfono durante la jornada. El resultado es una experiencia más práctica para quienes necesitan alternar entre distintos perfiles varias veces al día.

Si la opción todavía no aparece en el dispositivo, lo más recomendable es comprobar que la aplicación esté actualizada y esperar a que el despliegue llegue a esa región o modelo de iPhone.

Meta recomienda utilizar exclusivamente la aplicación oficial de WhatsApp. Así, los mensajes mantienen las protecciones de privacidad y seguridad integradas en el servicio.

Imagen: ENTER.CO / Generada con IA (ChatGPT)