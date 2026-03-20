Borrar imágenes íntimas sin permiso ahora es más fácil con esta función de Google

La difusión de imágenes íntimas sin consentimiento sigue creciendo en Colombia y deja a miles de personas atrapadas en procesos largos para recuperar el control de su información. Ahora, Google busca reducir ese desgaste con un cambio puntual en su buscador que apunta a simplificar uno de los trámites más repetitivos para las víctimas.

Desde marzo de 2026, el Buscador incorpora en el país una función que permite reportar múltiples enlaces en una sola solicitud cuando se detectan este tipo de contenidos. La medida llega en un momento en el que el acoso digital mantiene cifras altas. Según datos citados del Ranking PAR al Ministerio TIC, seis de cada diez mujeres entre 18 y 40 años han enfrentado situaciones de este tipo, que incluyen la circulación de material íntimo sin autorización.

La actualización no solo reduce pasos. También introduce un sistema de protección adicional que busca evitar que nuevas imágenes similares vuelvan a aparecer en resultados relacionados. Esto significa que, tras un primer reporte, el usuario puede activar filtros automáticos que limitan la reaparición del contenido.

El proceso inicia directamente en Google Search. Al ubicar un resultado problemático, el usuario puede acceder al menú de tres puntos junto al enlace y seleccionar la opción para eliminar contenido personal o íntimo. A partir de allí, el formulario permite agrupar varios enlaces en una sola solicitud, lo que evita repetir el mismo procedimiento una y otra vez.

Un control más centralizado para los usuarios

Otra de las novedades es la integración con el espacio “Resultados sobre ti”, donde las personas pueden revisar el estado de sus solicitudes en un solo lugar. Esta centralización permite hacer seguimiento sin tener que navegar por distintos formularios o correos de confirmación.

El sistema también incluye orientación adicional. Tras enviar el reporte, se muestran enlaces a organizaciones que ofrecen apoyo emocional y asesoría legal, reconociendo que el impacto de este tipo de դեպósitos digitales va más allá de lo técnico.

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La actualización se suma a otras medidas que la compañía ha venido implementando en sus productos. En herramientas de inteligencia artificial como Google Gemini, por ejemplo, están restringidas las solicitudes que impliquen la generación de imágenes íntimas sin consentimiento. Además, las imágenes creadas por estos sistemas incluyen marcas digitales invisibles mediante tecnología como SynthID, diseñada para identificar contenido generado por IA.

Aunque el cambio no elimina el problema de fondo, sí reduce la fricción en uno de los momentos más críticos: cuando una persona intenta retirar contenido que vulnera su privacidad. En un entorno donde la velocidad de انتشار supera la capacidad de reacción, facilitar el reporte puede marcar la diferencia entre un trámite prolongado y una respuesta más ágil.