La forma en que interactuamos con los asistentes de voz sigue cambiando. La última actualización de Alexa+, el sistema de inteligencia artificial de Amazon, introduce una novedad que apunta directamente a esa relación cotidiana entre usuario y tecnología.

Desde ahora, los usuarios pueden elegir cómo responde su asistente digital. No se trata de nuevas funciones ni de ampliar las tareas que puede realizar, sino de algo más sutil pero relevante: adaptar el tono y el estilo de conversación a las preferencias de cada persona.

La compañía anunció cuatro estilos de personalidad que modifican la manera en que el asistente formula sus respuestas. Las opciones disponibles son Breve, Tranquilo, Dulce y Atrevido. Cada una cambia el tono del diálogo sin alterar las capacidades del sistema.

El objetivo es que la interacción resulte más cercana a la forma de comunicación que cada usuario prefiere. Algunas personas buscan respuestas rápidas y directas, mientras otras prefieren una conversación más relajada o con un toque de humor.

El estilo Breve responde a quienes priorizan eficiencia. Las respuestas se reducen a lo esencial, sin comentarios adicionales ni explicaciones largas.

El modo Tranquilo propone una interacción más relajada. El asistente mantiene un tono conversacional, parecido al de una charla informal, y ofrece indicaciones de manera pausada.

Por su parte, el estilo Dulce adopta un enfoque más cálido y entusiasta. El asistente responde con expresiones positivas y un tono más cercano, pensado para quienes prefieren interacciones amables o motivadoras.

El cuarto estilo, Atrevido, introduce respuestas con humor y sarcasmo ligero. Esta opción añade comentarios ingeniosos y un lenguaje más desenfadado. Debido a su tono, la función no está disponible cuando se activan perfiles infantiles y requiere verificaciones adicionales dentro de la aplicación.

¿Cómo funciona la personalización en Alexa+?

El cambio de estilo se puede realizar mediante comandos de voz o desde la aplicación de Alexa. Los usuarios solo tienen que pedir al asistente que cambie su personalidad o seleccionar manualmente la opción en los ajustes del dispositivo.

Cada dispositivo puede configurarse de forma independiente. Esto significa que un usuario podría tener un estilo más directo en el altavoz de la cocina y otro más conversacional en el del salón.

Según la compañía, la diferencia entre los estilos no depende únicamente de palabras distintas. El sistema combina varios elementos de comunicación, entre ellos el nivel de expresividad, el grado de formalidad, la apertura emocional, la forma de dar instrucciones y el tipo de humor utilizado.

La combinación de estos factores permite que una misma pregunta tenga respuestas con matices distintos. Una consulta sobre el clima, por ejemplo, puede ofrecerse de forma estrictamente informativa o incluir comentarios más ligeros según el estilo elegido.

La actualización forma parte de la evolución de Amazon Alexa hacia experiencias más personalizadas. Con la llegada de Alexa+, la compañía busca reforzar el papel del asistente como una herramienta cotidiana capaz de adaptarse a los hábitos de cada usuario.

Por ahora, Alexa+ está disponible para usuarios en Estados Unidos y se ofrece sin costo adicional para los suscriptores de Amazon Prime. La empresa indicó que continuará ampliando las opciones de personalización en futuras actualizaciones.

La apuesta refleja una tendencia creciente en el desarrollo de asistentes de inteligencia artificial. Más allá de responder preguntas o controlar dispositivos del hogar, la interacción comienza a centrarse en cómo se comunica la tecnología con las personas.