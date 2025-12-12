Así funciona Disco: la herramienta de Google que organiza tus tareas y crea apps al instante

Google quiere cambiar la forma en que usamos internet. Después de años en los que abrir decenas de pestañas se volvió rutina, y también un problema, la compañía está probando una idea diferente: una web que se adapta a cada tarea del usuario. Ese es el punto de partida de Disco, el nuevo laboratorio de descubrimiento de Google Labs, y de GenTabs, su primera herramienta experimental.

Ambas propuestas llegan para responder a una necesidad evidente: la web es inmensa, pero navegarla sigue siendo una actividad dispersa. Disco intenta reorganizar ese caos.

¿Qué es Disco y para qué sirve GenTabs?

Disco no es un navegador nuevo ni una actualización de Chrome. Es un entorno de experimentación donde Google prueba ideas para reinventar cómo encontramos, organizamos y manipulamos información en la web. Su primera función pública es GenTabs, desarrollada con Gemini 3, el modelo de IA más avanzado de la compañía.

GenTabs funciona como un asistente que entiende qué estás haciendo en línea. Lee el contexto de tus pestañas abiertas y tu historial reciente para identificar la tarea que estás intentando resolver. A partir de ahí, crea pequeñas aplicaciones interactivas hechas a la medida del usuario.

El proceso es simple: solo debes describir la herramienta que necesitas. No hay código de por medio. Todo se ajusta con lenguaje natural. Si estás organizando un viaje, GenTabs puede generar una app que combine vuelos, clima, presupuesto y lugares recomendados. Si planificas las comidas de la semana, puede construir una interfaz para organizar recetas, porciones y compras. Incluso, si ayudas a un niño con una tarea escolar, puede crear una app educativa conectada a fuentes confiables.

La clave es que todas las apps generadas mantienen conexión directa con la web. Cada dato tiene un enlace hacia el sitio de origen, lo que evita información sin respaldo o manipulada. GenTabs no reemplaza la web: la reorganiza para que sea más útil.

¿Dónde se puede probar y a quién está dirigido?

De momento, Google abrió una lista de espera para descargar Disco y acceder a GenTabs. La prueba inicial solo está disponible para usuarios de macOS, aunque la empresa dejó claro que es el primer paso hacia experimentos más amplios.

El proyecto está dirigido a usuarios que realizan tareas complejas en línea: estudiantes que investigan varios temas al tiempo, profesionales que necesitan comparar datos en múltiples páginas, padres que buscan recursos educativos y cualquier persona que se pierde entre pestañas cuando intenta resolver algo.

También apunta a la comunidad interesada en IA generativa. Google quiere que programadores, creadores y usuarios curiosos aporten ideas sobre qué funciones funcionan, cuáles no y qué debería existir en la navegación del futuro.

Ahora bien, Google reconoce que el proyecto está en una etapa inicial. Habrá errores, funciones incompletas y limitaciones técnicas. Pero esa es la esencia de Disco: aprender rápido, probar en manos reales y decidir qué merece convertirse en un producto global.

Si la apuesta funciona, GenTabs podría marcar un giro: pasar de coleccionar pestañas a interactuar con aplicaciones personalizadas creadas en segundos. Una web que se ensambla sola según las necesidades del momento.