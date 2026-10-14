Apple presenta HomeView, una pantalla inteligente para controlar la casa y usar Siri AI

Apple quiere convertir una pantalla en el centro de las actividades del hogar. Su nuevo dispositivo, Apple HomeView, combina un asistente de inteligencia artificial, videollamadas, reproducción de contenido multimedia y controles para accesorios inteligentes. Su lanzamiento está previsto para el 13 de noviembre, con un precio inicial de 299 dólares en Estados Unidos.

El equipo estará disponible en dos versiones, una convencional y otra diseñada para instalarse en la pared, ambas con el mismo precio anunciado. La propuesta reúne funciones que habitualmente están distribuidas entre parlantes inteligentes, tabletas y pantallas para controlar dispositivos conectados.

Uno de sus principales componentes es Siri AI, el asistente integrado que utiliza Apple Intelligence para responder consultas y acceder a información personal mediante un iPhone o iPad vinculado. Por ejemplo, puede buscar invitaciones en el calendario, localizar confirmaciones de asistencia entre los mensajes o recomendar música según la actividad del usuario.

Sin embargo, hay una limitación importante para quienes esperan utilizar estas capacidades en Colombia: Siri AI estará disponible inicialmente en inglés. Apple también advierte que pueden aplicarse límites de uso, por lo que las funciones anunciadas no deben interpretarse como un servicio ilimitado.

Una pantalla para controlar la casa, hacer videollamadas y reproducir contenido

Apple HomeView está diseñado para que varias personas compartan el dispositivo sin mezclar su información personal. El sistema puede reconocer hasta seis usuarios y mostrar contenido asociado a cada uno cuando identifica su rostro. Para acceder a esa información, el iPhone o iPad vinculado debe estar conectado a la misma red Wi-Fi y haberse desbloqueado recientemente.

La privacidad también depende del hardware. El equipo incorpora un chip A18 con áreas de procesamiento protegidas para gestionar las señales de la cámara y los micrófonos. Apple señala que estas funciones permiten reconocer rostros y voces sin exponer los datos empleados en ese proceso al sistema operativo.

En el apartado audiovisual, la pantalla funciona como marco de fotos digital, reproduce música, podcasts y audiolibros, y permite realizar videollamadas de FaceTime. Su sistema de sonido incorpora dos transductores de rango completo, un woofer orientado hacia abajo y dos radiadores pasivos para reforzar los graves. También admite audio espacial y conexión con otros equipos compatibles mediante AirPlay.

La integración con la aplicación Casa amplía sus posibilidades. Desde la pantalla es posible controlar luces, ajustar la temperatura, gestionar cerraduras y consultar cámaras de seguridad compatibles. La interfaz permite visualizar hasta nueve transmisiones de video al mismo tiempo.

HomeView también puede detectar las alarmas sonoras de los detectores de humo y monóxido de carbono, y enviar avisos a dispositivos Apple compatibles. Para las tareas cotidianas, incluye acceso al calendario, recordatorios, temporizadores y recetas, además de una función que permite continuar en la pantalla actividades iniciadas en el iPhone.

¿Cuánto cuesta Apple HomeView y cuándo sale a la venta?

El precio anunciado es de 299 dólares para ambas versiones, incluida la opción de montaje en pared. La disponibilidad está prevista para el 13 de noviembre en el mercado anunciado por Apple. La información suministrada no confirma una fecha de lanzamiento ni un precio en pesos colombianos.

La compañía también prepara Apple Home Collection, una línea de accesorios para el hogar conectado que contempla cámaras inteligentes, termostatos y cerraduras. Estos productos están diseñados para integrarse con el ecosistema de Apple, aunque su disponibilidad se anunciará próximamente.

Con HomeView, Apple amplía su presencia en el hogar inteligente con un dispositivo que combina entretenimiento, asistencia por inteligencia artificial y gestión doméstica. Su utilidad para los usuarios colombianos dependerá, entre otros factores, de la disponibilidad comercial y de las funciones que puedan utilizarse en español.