La comparativa Xiaomi Redmi Note 15 5G vs Infinix Note Edge 5G enfrenta a dos teléfonos de gama media con 256GB de almacenamiento, 8GB de RAM, pantalla OLED de 120Hz, carga rápida de 45W y conectividad 5G. Ambos ofrecen buen rendimiento en tareas cotidianas gracias a procesadores actuales, con un Snapdragon 6 Gen 3 en el Xiaomi y un Dimensity 7100 en el Infinix.



El Note Edge 5G integra una batería de 6.150 mAh, superior a los 5.520 mAh del Xiaomi Redmi Note 15 5G, lo que permite mayor tiempo de uso entre cargas. También incorpora Android 16, Bluetooth 5.4, radio FM y una pantalla curva con resolución 1.5K, además de un vidrio más resistente a golpes y rayones.

En cámaras, el Xiaomi Redmi Note 15 5G no tiene competencia real

El Note 15 ofrece una cámara principal de 108 MP frente a los 50 MP del Infinix, con grabación en 4K y mejor cámara frontal. Esto se traduce en mayor detalle en fotos y mejor calidad en video. También suma más sensores y menor peso. El Infinix añade altavoces JBL, carga inversa y Live Photo.

La diferencia se percibe en fotos, video y funciones disponibles. El Xiaomi destaca en calidad de imagen, mientras el Infinix incorpora extras útiles, pero sin alcanzar el mismo nivel en cámara. Aun así, mantiene un enfoque equilibrado en autonomía y características adicionales dentro del mismo rango.

Xiaomi Redmi Note 15 5G vs Infinix Note Edge: precio, disponibilidad y cuál elegir

El Xiaomi Redmi Note 15 5G en versión de 8GB de RAM y 256GB se sitúa aproximadamente entre 270 y 300 USD según mercado y disponibilidad. El Infinix Note Edge en la misma configuración se mueve aproximadamente entre 250 y 280 USD, dependiendo de la región.

Ambos modelos comparten un rango de precio similar, por lo que el costo no define la elección. La decisión depende del tipo de uso. El Infinix destaca en batería y software actualizado. El Xiaomi ofrece mejores resultados en cámaras y un conjunto más completo de funciones dentro de la misma categoría.

Con el mismo precio y especificaciones base similares, el Xiaomi Redmi Note 15 5G sobresale en cámaras, sensores y equilibrio general. El Infinix Note Edge mantiene ventaja en batería, pantalla y duración. Para la mayoría de usuarios, el Xiaomi se posiciona como la opción más completa dentro de esta comparativa.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT