El uso intensivo del celular dejó de ser una excepción. Entre videollamadas, redes sociales, música y trabajo remoto, muchos usuarios necesitan dispositivos que soporten largas jornadas sin depender constantemente del cargador o preocuparse por golpes accidentales; es por eso que, la compañía vivo anunció en Colombia el lanzamiento del vivo Y31 5G, un teléfono enfocado en autonomía, resistencia y conectividad estable.

El dispositivo busca responder a un tipo de uso cotidiano que ya es común: teléfonos que acompañan todo el día al usuario, dentro y fuera de casa, en trayectos, actividades laborales o momentos de entretenimiento.

Una de las características más visibles del equipo es su resistencia ambiental. El modelo cuenta con certificaciones IP68, IP69 e IP69+, lo que indica protección frente a polvo, inmersión en agua y chorros de agua a alta presión. Estas certificaciones permiten que el teléfono pueda soportar situaciones habituales como lluvia fuerte, salpicaduras o ambientes húmedos.

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Además de la protección frente a líquidos, el fabricante reforzó la estructura interna del dispositivo para mejorar su resistencia a golpes. El equipo obtuvo una certificación de cinco estrellas en pruebas de durabilidad de la organización internacional SGS, que evalúa la capacidad de los dispositivos para soportar impactos y caídas.

Para validar esa resistencia, el teléfono fue sometido a diferentes pruebas de uso prolongado. Entre ellas se incluyen más de 10.000 conexiones del puerto USB, alrededor de 150.000 pulsaciones del botón de encendido y 70.000 del control de volumen, además de miles de caídas controladas desde baja altura.

El diseño también integra vidrio protector con tratamiento de doble intercambio iónico, una tecnología utilizada para mejorar la resistencia frente a rayones o impactos.

Una batería pensada para jornadas largas

El otro elemento central del vivo Y31 5G es su batería. El equipo incorpora una unidad de 6500 mAh, una capacidad poco habitual en su rango de precio y que apunta a usuarios que pasan muchas horas conectados.

Según el fabricante, el dispositivo puede alcanzar hasta 23 horas de reproducción continua de video en plataformas de streaming. También promete cerca de 10 horas de uso intensivo en distintas aplicaciones, manteniendo incluso parte de la carga disponible al final del día.

Para complementar la autonomía, el teléfono integra tecnología de carga rápida FlashCharge de 44W