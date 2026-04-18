vivo X300: análisis del modelo base, qué ofrece y para quién es este celular en 2026

En una industria donde la gama alta suele medirse por quién tiene más —más megapíxeles, más potencia, más tamaño—, el vivo X300 propone algo distinto: un equilibrio más aterrizado dentro del segmento premium. No compite directamente con el despliegue técnico de sus hermanos mayores, el Pro y el Ultra, pero tampoco intenta hacerlo. Su enfoque está en ofrecer una experiencia de alto nivel en un formato más compacto y manejable.

A primera vista, el X300 conserva el ADN de la serie: diseño elegante, resistencia IP68/IP69, pantalla AMOLED de alta calidad y un sistema de cámaras ambicioso. Sin embargo, el primer elemento diferenciador está en el tamaño. Con 6,31 pulgadas y un peso de 190 gramos, es notablemente más ligero y cómodo que los modelos Pro y Ultra. En un mercado dominado por dispositivos grandes, este detalle no es menor: aquí hay una apuesta clara por la ergonomía.

Un gama alta más compacto: rendimiento y experiencia diaria

El X300 integra el procesador Dimensity 9500, el mismo del modelo Pro. Esto significa que, en términos de rendimiento, no hay una gran renuncia. El equipo responde bien en multitarea, juegos y uso intensivo. No alcanza el nivel del Ultra —que utiliza un chip más avanzado—, pero para la mayoría de usuarios la diferencia será imperceptible en el día a día.

La pantalla, aunque más pequeña, mantiene estándares altos: resolución de 2640 × 1216, tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4500 nits. No llega a la resolución 2K ni a los 144 Hz del Ultra, pero ofrece una experiencia visual sólida, especialmente para quienes priorizan comodidad sobre tamaño.

En batería, el recorte es más evidente. Sus 5360 mAh están por debajo de los más de 6500 mAh del Pro y el Ultra. Aun así, se combina con carga rápida de 90 W e inalámbrica de 40 W, lo que compensa parcialmente la menor capacidad. Es un teléfono que cumple, pero no lidera en autonomía.

Cámara y sacrificios: lo que pierde frente al Pro y Ultra

El sistema fotográfico es uno de los puntos donde el X300 hace ajustes más claros. Integra un sensor principal de 200 MP acompañado de dos sensores de 50 MP, una configuración potente que sigue estando por encima de muchos competidores. Sin embargo, frente al Pro y, especialmente, al Ultra, pierde versatilidad.

El Ultra, por ejemplo, apuesta por múltiples sensores de 200 MP y un sistema más complejo pensado para fotografía avanzada. El Pro también incorpora un teleobjetivo más robusto. En comparación, el X300 ofrece buenos resultados, pero con menos opciones para zoom extremo o escenarios más especializados.

El almacenamiento también marca diferencia: 512 GB frente al 1 TB que puede alcanzar el Ultra. Para la mayoría será suficiente, pero deja claro que no está pensado para usuarios que demandan el máximo en todo.

Hay otros detalles que refuerzan esta posición intermedia. El X300 no incluye cargador en la caja, al igual que el Ultra, y mantiene materiales premium, pero sin las variaciones más sofisticadas del modelo superior.

Entonces, ¿para quién es este celular? El X300 parece diseñado para un usuario que quiere gama alta sin excesos. Alguien que valora un buen rendimiento, una cámara competente y un diseño cómodo, pero que no necesita —o no quiere pagar— por las especificaciones más extremas.

Frente al Pro y al Ultra, no se trata de un modelo “recortado”, sino de uno más enfocado. Mientras los otros dos buscan liderar en potencia y fotografía, el X300 apuesta por el balance. Y en ese punto, puede ser la opción más sensata para quienes prefieren un teléfono premium que se adapte mejor a la mano… y al uso cotidiano.