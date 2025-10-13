Cuando prácticamente todos los smartphones presumen de tener cámaras avanzadas, Vivo sube la apuesta con una propuesta más ambiciosa enfocada en fotografía. Los nuevos X300 y X300 Pro, ya disponibles en China, están pensados para quienes buscan capturas estables, detalladas y con calidad profesional, sin sacrificar diseño compacto ni autonomía generosa.

El modelo Pro apuesta por un sensor principal Sony LYT‑828 de 50 megapíxeles, que incluye estabilización tipo Gimbal para mejorar la nitidez tanto en foto como en vídeo. Se complementa con un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo periscópico de 200 MP firmado por Samsung. También mantiene la colaboración con ZEISS en su óptica.

El X300 incorpora un sensor principal de 200 megapíxeles fabricado por Samsung con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 megapíxeles y un teleobjetivo de 50 MP que, según diversas fuentes, podría integrar un sensor Sony. Ambos modelos mantienen la colaboración con ZEISS en el diseño de sus lentes, lo que refuerza su apuesta por la fotografía avanzada.

En pantalla, los dos modelos montan paneles OLED LTPO con una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 4.500 nits. El X300 es más compacto, con 6,31 pulgadas, mientras que el X300 Pro llega a 6,78 pulgadas, una opción atractiva para ver contenido en alta calidad.

La batería también es un punto fuerte. El X300 integra 6.040 mAh, y el Pro sube a 6.510 mAh. Ambos admiten carga rápida de 90 vatios por cable y 40 vatios de forma inalámbrica. En el corazón de los dispositivos se encuentra el nuevo procesador MediaTek Dimensity 9500, que se combina con hasta 16 GB de memoria RAM y hasta 1 TB de almacenamiento interno.

Te puede interesar: HONOR anuncia el lanzamiento de la Serie Magic 8 con botón dedicado a inteligencia artificial

El software corre a cargo de Android 16 con la capa OriginOS 6, una combinación que promete fluidez, opciones de personalización y mejoras en eficiencia energética. El diseño se completa con cuerpo de aluminio, lector de huellas ultrasónico en pantalla, altavoces estéreo duales y resistencia al agua y polvo con certificación IP68 e IP69.

Por ahora, ambos modelos están disponibles únicamente en el mercado chino. Vivo ha confirmado que el X300 Pro llegará a Europa, aunque aún no se han anunciado fechas ni precios para su distribución internacional. Diversas filtraciones apuntan a que la llegada a mercados de Latinoamérica podría producirse durante el primer trimestre de 2026, aunque la marca no ha hecho oficial esta información.

Comparativa técnica entre Vivo X300 y X300 Pro

Especificación Vivo X300 Vivo X300 Pro Pantalla OLED LTPO de 6,31″ con 120 Hz y HDR10+ OLED LTPO de 6,78″ con 120 Hz, HDR10+ y Dolby Vision Resolución 2640 × 1216 píxeles 2800 × 1260 píxeles Procesador MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Memoria RAM 12 / 16 GB 16 GB Almacenamiento 256 / 512 GB / 1 TB 512 GB / 1 TB Cámara principal 200 MP, f/1.68, OIS (Samsung HP8) 50 MP, f/1.57, estabilización tipo Gimbal (Sony LYT‑828) Ultra gran angular 50 MP, f/2.0 (Samsung JN1) 50 MP, f/2.0 (Samsung JN1) Teleobjetivo 50 MP, f/2.57, OIS (Sony LYT‑602) 200 MP, f/2.67, OIS (Samsung HP8) Cámara frontal 50 MP, f/2.0 50 MP, f/2.0 Batería 6.040 mAh 6.510 mAh Carga rápida 90 W por cable 90 W por cable Carga inalámbrica 40 W 40 W Sistema operativo Android 16 + OriginOS 6 Android 16 + OriginOS 6 Protección Certificación IP68 / IP69 Certificación IP68 / IP69 Otros Huella ultrasónica, altavoces estéreo Huella ultrasónica, altavoces estéreo Peso / grosor 190 g / 7,95 mm 226 g / 7,99 mm

Tabla de precios

Modelo Precio desde (CNY) Desde (USD, aprox.) Vivo X300 ¥4,399 ≈ US$ 605 Vivo X300 Pro ¥5,299 ≈ US$ 744

*Los precios convertidos a dólares estadounidenses son estimaciones basadas en el cambio actual. No reflejan impuestos ni costos de importación en otros mercados.

Imagen:

Editada con IA / ChatGPT