Samsung ya prepara los cimientos de su próxima gran renovación de software para dispositivos móviles. Las primeras pistas sobre lo que sería One UI 9, basada en la próxima versión de Android, apuntan a una mejora en la experiencia de usuario muy esperada dentro de las mejoras en la experiencia Galaxy. Una filtración detectada en una versión interna del software del Galaxy S26+ reveló la aplicación oculta Warranty & Care, que centralizará todo el soporte técnico oficial.

Esta herramienta unifica funciones dispersas, permitiendo consultar el estado de la garantía o realizar autodiagnósticos de hardware sin navegar por menús complicados. Lo más interesante es la transparencia que aporta al incluir un historial detallado de reparaciones. Esto será especialmente útil para quienes compran dispositivos usados o buscan mayor control sobre sus terminales.

En un contexto donde el mercado de smartphones reacondicionados no deja de crecer, contar con información clara sobre el estado real de un dispositivo se ha vuelto cada vez más relevante. Este tipo de soluciones responde a una necesidad creciente de los usuarios por evitar riesgos y tomar decisiones más informadas antes de adquirir un equipo de segunda mano.

La plataforma permitirá solicitar presupuestos de reparación y gestionar citas en centros oficiales en tiempo real. Samsung también integró un chatbot con inteligencia artificial para resolver dudas técnicas rápidas y ofrecer asistencia remota inmediata. Este enfoque reduce la fricción habitual en los procesos de postventa y mejora la autonomía del usuario en la resolución de problemas.

Actualmente, la compañía ya ofrece herramientas de diagnóstico a través de aplicaciones como Samsung Members, aunque estas funciones se encuentran repartidas y no incluyen un historial técnico completo. La nueva propuesta busca centralizar toda esa información en una única interfaz más accesible, facilitando así el mantenimiento y la gestión del dispositivo.

Aunque el desarrollo está en etapas iniciales y el software llegaría a mediados de 2026, la intención es clara. Samsung quiere que el mantenimiento de sus terminales sea mucho más intuitivo para el público general. Esta interfaz centralizada facilitará la resolución de problemas técnicos cotidianos y transformará la experiencia de soporte en algo más sencillo.

Imagen: Generada con IA / Gemini