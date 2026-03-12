Sidephone: este es el celular que quiere devolverte la vida sin notificaciones ni redes sociales

El celular sigue sumando funciones cada año, pero no todos los usuarios buscan lo mismo. Algunos quieren justamente lo contrario. Menos aplicaciones, menos notificaciones y una experiencia más sencilla. Con esa idea aparece el Sidephone SP-01, un dispositivo que intenta recuperar la lógica básica del celular sin renunciar del todo a algunas herramientas digitales.

La propuesta surge de la compañía tecnológica Sidephone, que diseñó este equipo con el objetivo de ofrecer un celular que priorice la comunicación y las tareas esenciales, evitando la saturación de funciones que caracteriza a muchos smartphones actuales.

A primera vista el dispositivo llama la atención por su diseño compacto y minimalista. No busca competir con pantallas gigantes ni con sistemas complejos. Su interfaz es sencilla y el número de aplicaciones incluidas desde el inicio es reducido.

El sistema arranca con nueve herramientas predeterminadas. Entre ellas están las funciones básicas que cualquier teléfono debe ofrecer. Llamadas, envío de mensajes SMS, una cámara sencilla, reloj con alarmas y temporizadores, gestor de archivos y galería de imágenes.

También incluye una aplicación de ajustes desde la que el usuario puede modificar diferentes aspectos del dispositivo. Allí es posible personalizar funciones y adaptar el teléfono a distintos hábitos de uso.

La cámara del equipo tiene un propósito diferente al de los teléfonos de gama alta. No busca competir con sensores avanzados ni con sistemas de fotografía complejos. Está pensada para capturar imágenes simples, con un estilo visual que recuerda a las fotos casuales tomadas con cámaras compactas.

Otro elemento que distingue al Sidephone SP-01 es su diseño modular. El teléfono incorpora un sistema de teclado intercambiable que se conecta mediante USB. Esto permite retirar el módulo inferior y sustituirlo por otros teclados o accesorios.

La compañía describe estos accesorios como “mods”. Cada módulo puede cambiar la forma de interactuar con el dispositivo. Algunos teclados están diseñados para escritura rápida, mientras otros mantienen el formato numérico tradicional de los teléfonos clásicos.

Un Android sin dependencia de Google

El funcionamiento del teléfono se basa en una versión de Android, aunque con un planteamiento distinto al de la mayoría de smartphones. El sistema permite instalar aplicaciones adicionales, pero no depende de los servicios de Google ni de la tienda Google Play para funcionar.

Esto abre la posibilidad de utilizar aplicaciones compatibles descargadas desde bibliotecas alternativas o instaladas manualmente por el usuario. Según la compañía, muchas herramientas desarrolladas para Android pueden ejecutarse en el dispositivo siempre que no requieran los servicios de Google.

El menú de configuración también incluye una opción interesante. Los botones del teclado físico pueden reprogramarse para asignar funciones específicas o accesos directos. De esta forma el usuario puede adaptar el dispositivo a su rutina diaria.

El lanzamiento del Sidephone SP-01 coincide con un creciente interés por los llamados teléfonos minimalistas. Son dispositivos que buscan reducir la dependencia del smartphone sin eliminar por completo las herramientas digitales.

En lugar de competir con los teléfonos más potentes del mercado, el Sidephone intenta ocupar un espacio distinto. Un dispositivo pensado para quienes prefieren un celular que haga lo necesario y poco más.

En cuanto a su disponibilidad, el Sidephone SP-01 ya puede reservarse a través de la tienda oficial de Sidephone. El dispositivo tiene un precio base cercano a los 299 dólares, lo que equivale aproximadamente a 1.150.000 a 1.250.000 pesos colombianos, según la tasa de cambio del momento.

La empresa ofrece envío gratuito dentro de Estados Unidos para compras que superen ese valor, además de una garantía de hardware de un año y una política de devolución de 30 días. Por ahora no hay confirmación sobre su venta oficial en Colombia u otros países de América Latina, por lo que quienes estén interesados tendrían que adquirirlo mediante importación o compra internacional.