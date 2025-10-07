¡Resuelto el misterio! El celular perdido por influencer era el nuevo OPPO Reno 14

Hace algunos días, la creadora de contenido Mafe Méndez sorprendió a sus seguidores al contar en TikTok que había perdido un teléfono que la marca le había prestado y que, según dijo, todavía no se había anunciado oficialmente. Lo que parecía un relato cotidiano terminó encendiendo la curiosidad en redes sociales y abriendo la puerta a todo tipo de especulaciones.

Algunos pensaron que podía tratarse del nuevo iPhone 17e. Sin embargo, las pistas no encajaban del todo. Tras revisar con calma la foto en la que se alcanzaba a ver el dispositivo y con información confirmada después, hoy sabemos que el celular en cuestión era el OPPO Reno14 5G, un modelo que ya tuvo su lanzamiento en Europa y que ahora genera expectativa en Colombia.

La filtración accidental sirvió para anticipar un equipo que busca competir en la gama media alta con especificaciones que llaman la atención. Hablamos de un smartphone que apuesta por posicionarse como la mejor experiencia en fotografía IA. Es un dispositivo que no pasa desapercibido y que muy pronto podrá estar en vitrinas del país.

OPPO Reno14 5G se prepara para llegar a Colombia

El OPPO Reno14 5G cuenta con una pantalla AMOLED de 6,59 pulgadas con resolución de 1256 x 2760 píxeles y tasa de refresco de 120Hz. El panel flexible está protegido con Gorilla Glass 7i y alcanza hasta 1200 nits de brillo en exteriores, lo que asegura una buena experiencia de visualización incluso bajo el sol.

En su interior integra el procesador MediaTek Dimensity 8350 acompañado de 12GB de memoria RAM LPDDR5X y hasta 512GB de almacenamiento interno en formato UFS 3.1. No admite tarjetas externas, aunque con esa capacidad difícilmente hará falta ampliar el espacio disponible para fotos, videos o juegos.

El apartado fotográfico es uno de los más fuertes. Tiene un sensor principal de 50MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 8MP y un teleobjetivo de 50MP con zoom óptico de 3,5X y digital de hasta 18X. Para selfies y videollamadas, la cámara frontal también ofrece 50MP con soporte de video en 4K.

En grabación de video incluye opciones avanzadas que lo hacen atractivo para creadores de contenido. Puede registrar imágenes en 4K a 60 cuadros por segundo, cámara lenta de hasta 960 cuadros en 720p, modo acuático, HDR y grabación con múltiples cámaras. En este punto, la propuesta se acerca a la de equipos que tradicionalmente se reservaban para la gama premium.

El diseño también suma atractivo. El acabado con efecto de color iridiscente, visible en la fotografía que originó la polémica, confirma la apuesta estética de la marca. Frente a otras propuestas más sobrias, este detalle busca captar miradas y reforzar la identidad de la serie Reno.

En cuanto a la fecha oficial de lanzamiento, será el 7 de octubre de este año donde de desvelarán más detalles del producto. Lo que comenzó como un incidente con Mafe Méndez terminó convertido en una ventana inesperada que anticipó lo que OPPO prepara para la región.

En ENTER.CO ya estamos listos para realizar un review completo del OPPO Reno14 5G y poner a prueba si todo lo que promete en papel se refleja en la experiencia diaria. Con un procesador potente, batería de gran capacidad y un apartado de cámaras diseñado para competir, este smartphone podría convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de la recta final del año.

Imagen: Montaje ENTER.CO