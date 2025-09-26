Influencer pierde un celular no anunciado y pareciera que surgen pistas sobre un nuevo iPhone

La creadora digital Mafe Méndez, reconocida en redes sociales por sus contenidos de lifestyle, moda y viajes, sorprendió a sus seguidores con una confesión inesperada. En medio de un video que publicó en TikTok, contó que perdió un celular que la marca le había prestado y que, según sus propias palabras, “todavía no se ha anunciado oficialmente”. La historia, que parecía un relato anecdótico de su día, terminó convertida en el centro de especulación tecnológica.

Méndez, con más de 3,8 millones de seguidores en TikTok, relató que había tenido una jornada caótica entre reuniones, clases de inglés y desplazamientos por la ciudad. En algún momento, sin saber cómo, el celular desapareció.

Aseguró haber buscado en todos los lugares que visitó, sin éxito. La única pista fue una fotografía tomada por una amiga, en la que se alcanza a ver el dispositivo. La imagen encendió las alarmas en redes sociales, donde varios usuarios señalaron que podría tratarse de un modelo aún no presentado oficialmente, con algunos especulando que se trataba del iPhone 17e.

Sin embargo, en ENTER.CO tenemos reservas frente a esta hipótesis. El iPhone 17e fue presentado oficialmente en el país hace apenas una semana, en un evento que contó con la presencia de prensa e influenciadores, por lo que resulta poco probable que la creadora estuviera guardando tanto secretismo.

Al observar con más detalle la foto, se aprecia un color que cambia con la luz, algo que llevó a muchos a descartar la teoría, ya que Apple no suele mezclar tonos en sus propuestas cromáticas ni utiliza efectos de iridiscencia como los que se perciben en el dispositivo de la imagen.

¿Qué tan riesgoso es para la marca este tipo de filtraciones?

Pues bien, aunque la propia Méndez pidió apoyo a sus seguidores para “mandarle buenas energías” y encontrar el celular, el episodio ya generó un efecto inesperado, poner a este nuevo dispositivo en el radar antes de su anuncio oficial.

Lo ocurrido muestra cómo un descuido basta para desencadenar filtraciones no planeadas que alimentan el interés del público mucho antes de cualquier lanzamiento.

Por ahora no existe confirmación oficial de ninguna marca de dispositivos móviles. Sin embargo, las características visibles en la fotografía y las coincidencias con las filtraciones previas dejan varias especulaciones en las redes sociales. Más allá del extravío, lo cierto es que el caso convirtió a Mafe Méndez en la protagonista de una de las primeras grandes filtraciones tecnológicas del año y puso a este smartphone en el centro de la conversación.

Imagen: Montaje ENTER.CO