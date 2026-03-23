El POCO X8 Pro Max vs Galaxy S25+ pone frente a frente dos propuestas con prioridades distintas. Samsung apuesta por un diseño refinado y un sistema de cámaras más completo, mientras que Xiaomi responde con una batería de mayor capacidad y un enfoque en autonomía. Dos equipos, dos prioridades, una decisión de compra cada vez más dividida.



La pantalla que se ve mejor no siempre es la más grande

El Galaxy tiene una pantalla más nítida y un cuerpo más liviano, con 190 gramos y 7.3 mm de grosor. El POCO ofrece una pantalla ligeramente más grande, aunque menos definida, y un peso de 218 gramos. Ambos equipos entregan colores vivos y una experiencia fluida, algo que se nota al ver videos, hacer scroll o jugar.

En procesador y memoria, ambos equipos están al mismo nivel. Ninguno presenta problemas con aplicaciones pesadas, juegos exigentes o multitarea prolongada. La diferencia entre el Snapdragon 8 Elite del equipo de Samsung y el Dimensity 9500s del modelo de Xiaomi no es perceptible en el uso diario, y ambos se ofrecen en configuraciones de 256 GB y 512 GB de almacenamiento interno.

El zoom que uno no iguala y la batería que el otro no alcanza

El Galaxy S25+ destaca por su sistema de cámaras más completo, con teleobjetivo que permite acercar objetos lejanos sin perder calidad. Esto marca una diferencia importante frente al POCO X8 Pro Max, que cumple bien en fotografía general pero no alcanza el mismo nivel de versatilidad en zoom.

En video, el Galaxy también toma ventaja al permitir grabación en 8K, mientras que el POCO se queda en 4K. En cambio, el equipo de Xiaomi gana terreno en la cámara frontal con 20 MP frente a los 12 MP del equipo surcoreano, algo relevante para videollamadas o creación de contenido.

La batería es el punto más fuerte del POCO X8 Pro Max. Con una capacidad de 8.500 mAh, permite terminar el día con margen incluso en uso intensivo, además de ofrecer carga rápida de 100W. El Galaxy S25+ integra una batería de 4.900 mAh con carga de 45W, pero añade carga inalámbrica, una función que su rival no incluye.

En resistencia, ambos equipos soportan agua y condiciones exigentes, aunque el modelo de Xiaomi suma certificación IP69K para mayor protección, mientras que el Galaxy S25+ cuenta con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al polvo y a la inmersión en agua en el uso diario.

El equipo de Samsung también ofrece transferencia de datos más rápida con USB 3.2, mientras el dispositivo de Xiaomi incluye puerto infrarrojo. Ambos dispositivos cuentan con NFC para pagos sin contacto.

POCO X8 Pro Max vs Galaxy S25+: ¿cuál comprar?

El Galaxy S25+ es la opción ideal para quienes buscan un sistema de cámaras versátil, diseño más compacto y un ecosistema de software más maduro, con un precio cercano a los 999 dólares en su versión de 256 GB. Por su parte, el POCO X8 Pro Max está pensado para quienes priorizan la autonomía y el rendimiento, desde aproximadamente 530 dólares en su configuración de 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento.

La diferencia, de alrededor de 470 dólares, es lo suficientemente amplia como para inclinar la balanza, el modelo de Xiaomi ofrece más batería y memoria desde la base, mientras el equipo de Samsung justifica su precio con mejores capacidades fotográficas, carga inalámbrica y una experiencia de software más consolidada a largo plazo.

Imagen: Generada con IA / Gemini