Pixel 11: estas son sus 7 principales novedades

Google presentó su nueva generación de teléfonos Pixel con una apuesta que va más allá de aumentar las especificaciones del dispositivo. Los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL incorporan nuevas funciones de inteligencia artificial, herramientas para fotografía y recursos pensados para quienes producen contenido desde el celular.

Estas son las siete novedades que Google destaca para esta generación.

1. Gemini podrá anticiparse a algunas tareas

Gemini tendrá una presencia más amplia en los Pixel 11 y podrá ejecutar tareas de varios pasos en más de 40 aplicaciones. La idea es que el teléfono pueda ofrecer información o sugerencias relacionadas con lo que el usuario está haciendo.

Por ejemplo, ante una conversación sobre un viaje, el dispositivo podría mostrar los datos de una reserva y avisar sobre posibles retrasos en un vuelo. También podrá sugerir acciones como guardar un evento en el calendario o añadir información a Google Wallet.

La compañía también presentó Rambler, una herramienta de entrada de voz que utiliza Gemini para transcribir la manera habitual de hablar, incluso cuando existen pausas o muletillas.

2. Magic Capture buscará la mejor fotografía

Magic Capture está diseñada para momentos que ocurren en cuestión de segundos, como una mascota corriendo, un bebé sonriendo o una pelota suspendida durante un partido.

La función analiza alrededor de 400 fotogramas para seleccionar fotografías de 12 megapíxeles. También puede aplicar automáticamente ajustes como recorte y reducción del desenfoque.

Además, permite obtener un video del momento sin tener que cambiar manualmente entre los modos de fotografía y video.

3. La cámara tendrá nuevos estilos fotográficos

Los Pixel 11 incorporan Camera Looks, una función que permite modificar la apariencia de las fotografías desde el momento de la captura.

Entre las opciones iniciales aparecen Natural, Sombras y Vainilla. Google también ofrece seis estilos adicionales: Digital, Elegante, Minimalista, Editorial, Clásico y Terciopelo.

Cada uno puede personalizarse para adaptar el resultado a las preferencias del usuario.

4. Creator Suite incorpora un teleprompter

La creación de videos también recibe herramientas específicas. Creator Suite permitirá utilizar un teleprompter en pantalla que avanza mientras la persona habla.

La aplicación también permitirá guardar videos en carpetas de proyectos y utilizar Storyboard para recortar y reorganizar clips.

Otra opción permitirá configurar el video como modo predeterminado al abrir Pixel Camera.

5. Night Sight será más rápido

La fotografía con poca luz tendrá una mejora importante en los modelos Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL.

Instant Night Sight permitirá capturar imágenes utilizando Night Sight hasta 4,5 veces más rápido, según Google, con el objetivo de reducir el tiempo que el usuario debe permanecer quieto al tomar una fotografía nocturna.

6. Circle to Search funcionará desde la cámara

La herramienta Circle to Search podrá utilizarse directamente desde el visor de la cámara.

Esto permitirá apuntar hacia un objeto, acercar la imagen y buscar información sobre aquello que aparece frente al teléfono. Google pone como ejemplo la identificación de una flor en un jardín botánico, con resultados relacionados con su especie o recomendaciones para cultivarla.

7. Live Translate traducirá audio y video en tiempo real

La última novedad está relacionada con la traducción. Live Translate podrá traducir contenido de audio y video en tiempo real al idioma seleccionado por el usuario.

La función utiliza modelos de inteligencia artificial generativa integrados en el dispositivo y el procesador Google Tensor G6 para realizar la traducción de voz a voz.

Los Pixel 11, Pixel 11 Pro y Pixel 11 Pro XL ya están disponibles para reserva. Sus precios parten de 899 dólares para el Pixel 11, 1.099 dólares para el Pixel 11 Pro y 1.299 dólares para el Pixel 11 Pro XL. Los tres modelos llegarán a la tienda de Google y a distribuidores autorizados desde el 20 de agosto.