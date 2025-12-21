Oppo estaría preparando una nueva variante dentro de la serie Reno 15 que marcaría un ajuste claro en su portafolio. De acuerdo con diversas filtraciones, el Oppo Reno 15 Pro Mini se perfila como el primer modelo compacto de la línea, enfocado en ofrecer mayor manejabilidad sin salir de la gama alta.

Según reportes de la industria, el Oppo Reno 15 Pro Mini podría presentarse en India entre finales de diciembre de 2025 y enero de 2026. Hasta ahora no existe confirmación oficial por parte de la marca, por lo que tanto la fecha como las especificaciones deben entenderse como información no anunciada formalmente.

El contexto de este posible lanzamiento se da tras la presentación en China de los Oppo Reno 15 y Reno 15 Pro en noviembre, ambos impulsados por el procesador MediaTek Dimensity 8450. A esta familia también se sumó recientemente el Reno 15C, ampliando la oferta de la serie en distintos formatos.

A pesar de su tamaño más reducido, las filtraciones coinciden en que Oppo no habría recortado los elementos clave del dispositivo. El Oppo Reno 15 Pro Mini mantendría el mismo chip que los modelos de mayor tamaño, alineando su desempeño con el resto de la familia Reno 15.

En pantalla, se espera un panel AMOLED plano de 6.32 pulgadas con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120 Hz. En comparación, el Reno 15 Pro integra un panel AMOLED LTPO de 6.78 pulgadas, lo que marca una diferencia clara en superficie frontal y experiencia de uso a una mano.

Las filtraciones también sugieren un diseño notablemente más compacto. El Pro Mini tendría un peso cercano a los 187 gramos y un grosor aproximado de 7.99 mm, frente a los 205 gramos y 7.7 mm del Reno 15 Pro. Esto refuerza su enfoque en ergonomía, reduciendo peso y tamaño general.

El sistema de cámaras seguiría la misma línea que los Reno de mayor tamaño. Los reportes apuntan a un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por un ultra gran angular y un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom óptico de 3.5x, además de una cámara frontal de 50 megapíxeles.

En diseño, el Oppo Reno 15 Pro Mini contaría con cuerpo de cristal y se menciona una posible variante en color Blanco Glaciar con un acabado exclusivo tipo cinta, diferenciándolo visualmente dentro de la familia.

Imagen: Editada con IA / ChatGPT