OPPO Find X10 global perdería 850 mAh y llegaría con precio más alto

Comprar el OPPO Find X10 global podría implicar algunas diferencias frente a las versiones vendidas en China. El filtrador billbil-kun publicó en el medio francés Dealabs detalles sobre los equipos destinados a Europa. Los datos apuntan a una menor capacidad energética y precios considerablemente superiores a los establecidos en el país asiático.

OPPO todavía no ha confirmado el reporte. Las diferencias afectarían parte del hardware presentado inicialmente, aunque varias características principales permanecerían sin cambios durante la expansión hacia otros países.

El OPPO Find X10 global perdería 850 mAh de batería

La filtración señala que los Find X10 y Find X10 Pro Max destinados a Francia incorporarían baterías de 7.150 mAh. Las versiones chinas alcanzan 8.000 mAh, de manera que el recorte sería de 850 mAh, aproximadamente el 10,6 %.

La autonomía no necesariamente disminuiría en idéntica proporción. El tiempo entre cargas depende del consumo de la pantalla, el procesador y la optimización del sistema. Los celulares mencionados por billbil-kun partirían con una reserva energética inferior.

En el Pro Max, los 8.000 mAh forman parte de las especificaciones presentadas en el país asiático. El celular utiliza el Dimensity 9600 Pro de MediaTek, procesador que OPPO ya confirmó para su distribución internacional. El chip se mantendría cuando el dispositivo comience a venderse en otros territorios.

La fotografía conservaría tres cámaras traseras de 200 MP, una principal, una ultra gran angular y un teleobjetivo. Compartir esa resolución no implica obtener los mismos resultados en cada sensor. Las imágenes también dependen de las ópticas y del procesamiento aplicado por el celular.

La diferencia con el Find X9 alcanzaría unos US$565

El reporte sitúa el Find X10 de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento en 1.499 euros (aproximadamente US$1.694) en Francia. Su antecesor llegó a Europa con la misma cantidad de memoria y espacio interno por 999 euros (unos US$1.129).

La diferencia alcanzaría 500 euros (cerca de US$565) en una sola generación, alrededor de un 50 %. Ambos ofrecen 12 GB de RAM y 512 GB, de modo que el cambio corresponde a dos versiones equivalentes en memoria y almacenamiento.

Para el Pro Max se mencionan 1.799 euros (aproximadamente US$2.033) en la variante de 12 GB y 512 GB. El Find X9 Ultra se comercializó por 1.699 euros (unos US$1.920). Los dos ocupan posiciones diferentes dentro de sus respectivas familias y sus valores no constituyen una comparación equivalente.

En su mercado de origen también existen opciones de hasta 16 GB de RAM y 1 TB. La serie OPPO Find X10 reportada para Francia se limitaría a 12 GB de memoria. Algunas de las alternativas superiores ofrecidas en Asia quedarían fuera de la oferta europea inicial.

Dealabs relaciona parte del encarecimiento con el aumento de los costos de RAM y almacenamiento ante la demanda vinculada con infraestructura de inteligencia artificial. El fabricante no ha establecido públicamente esa relación.

Los descuentos no compensarían todo el incremento

La campaña europea contempla un cupón de 150 euros (unos US$170) para el Find X10 de 512 GB y otro de 200 euros (aproximadamente US$226) para el Pro Max. Con las cantidades filtradas, las rebajas dejarían los celulares en 1.349 euros (cerca de US$1.524) y 1.599 euros (unos US$1.807), respectivamente.

La promoción incluye obsequios sujetos a disponibilidad, entre ellos un kit teleconvertidor y otros dispositivos de la marca. Los regalos formarían parte de la campaña durante el periodo de lanzamiento.

La comercialización europea está prevista para el 21 de octubre. OPPO ya anunció la distribución internacional del Find X10 Pro Max, pero aún no ha comunicado los valores oficiales para Europa. Las especificaciones filtradas corresponden a Francia y no confirman que las mismas condiciones vayan a repetirse en las demás regiones.

El lanzamiento europeo permitirá saber si Francia será una excepción o anticipará las condiciones para otros países. OPPO todavía debe confirmar qué configuraciones estarán disponibles fuera de China y cuáles serán los precios definitivos en cada región.

Imagen: OPPO / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT)