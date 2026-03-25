OnePlus 15T vs 13T, OnePlus acaba de presentar el OnePlus 15T, su nuevo modelo compacto de alto rendimiento, y la pregunta es inevitable, ¿en qué mejora concretamente al OnePlus 13T? Sobre el papel hay cambios claros que no suponen un salto generacional contundente, en el uso cotidiano hay mejoras que sí se notan y otros aspectos que siguen siendo una asignatura pendiente.

El nuevo modelo mantiene el mismo tamaño de pantalla que su antecesor —6,32 pulgadas— pero sube la tasa de refresco de 120 Hz a 165 Hz. El desplazamiento se siente más fluido, aunque la diferencia es difícil de percibir salvo que se pongan los dos teléfonos uno al lado del otro. No es un argumento de venta por sí solo.

En procesador, el nuevo equipo estrena el Snapdragon 8 Elite Gen 5 frente al Snapdragon 8 Elite del modelo anterior. Los dos chips son más que suficientes para cualquier uso cotidiano, ya sea gaming, edición o multitarea. El salto generacional existe en los benchmarks, pero en la práctica el equipo previo no da señales de quedarse atrás.

Batería y cámara aquí es donde el 15T marca distancia

El sistema de cámara era el talón de Aquiles del 13T y la nueva generación lo aborda con un cambio concreto. Sustituye el zoom 2x por un teleobjetivo de 3,5x con estabilización óptica, lo que supone una mejora real para fotografía desde la distancia. El sensor principal de 50 MP y la selfie de 16 MP se mantienen sin cambios relevantes.

La batería es el argumento más sólido a favor del nuevo dispositivo. Salta de 6.260 mAh a 7.500 mAh, la carga por cable sube de 80 W a 100 W y se añade carga inalámbrica de 50 W, ausente en el modelo previo. Para usuarios intensivos o viajeros frecuentes, esta combinación cambia de forma tangible la experiencia de uso diario.

OnePlus 15T vs 13T precio, disponibilidad y cuál elegir

El OnePlus 13T parte de unos 440 dólares a nivel global en su versión de 12 GB y 256 GB. El modelo más reciente acaba de lanzarse en China con un precio inicial de 4.299 yuanes (unos 624 dólares) para la misma configuración, lo que marca una diferencia cercana a los 180 dólares entre ambas generaciones en igualdad de almacenamiento. Su disponibilidad internacional todavía no tiene fecha.

Con esa brecha de precio, el dispositivo anterior sigue siendo la opción más racional para quien no necesite carga inalámbrica ni el zoom adicional. El nuevo equipo tiene sentido para quienes priorizan la autonomía y están dispuestos a pagar cerca de 200 dólares más por ello. Todo depende del peso que cada usuario le dé a la batería en su rutina diaria.

El OnePlus 15T es mejor en casi todo, pero el margen no siempre justifica la diferencia de precio. El 13T sigue siendo un teléfono muy capaz a un precio más accesible. Para quien parte desde cero, el OnePlus 15T es la opción más completa. Para quien ya tiene el modelo anterior, no hay ninguna razón urgente para cambiar.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT