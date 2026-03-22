El Motorola Edge 70 Fusion vs Fusion+ es una comparativa que vale la pena hacer antes de comprar, porque ambos teléfonos comparten más características de las que parecen a primera vista. Motorola los presenta como modelos distintos dentro de la misma familia, pero las diferencias reales están concentradas en tres aspectos que definen la experiencia cotidiana, cámaras, procesador y memoria RAM.



Motorola Edge 70 Fusion vs Fusion+: las cámaras son donde más se diferencian

El Fusion estándar tiene dos cámaras traseras. La principal es de 50 MP con sensor Sony LYTIA 710, apertura f/1.8 y estabilización óptica, suficiente para fotos nítidas en movimiento o con poca luz. La segunda es un gran angular de 13 MP con campo de visión de 120 grados y Macro Vision, útil para paisajes o espacios cerrados.

El Fusion+ añade un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x, que permite acercarse al sujeto sin perder calidad cuando moverse no es posible. Funciona bien en conciertos, partidos o fotografía de naturaleza. Su gran angular sube a 50 MP frente a los 13 MP del Fusion estándar, una diferencia visible al ampliar o recortar una foto después.

La cámara frontal del Fusion+ es de 50 MP, frente a los 32 MP del Fusion estándar. La diferencia se nota en videollamadas largas, retratos con luz artificial o situaciones donde el detalle importa. Ambos graban video en 4K a 30 fps y FHD a 60 fps, suficiente para contenido casual, reuniones de trabajo o registros familiares.

Procesador, memoria y autonomía

El Fusion usa el Snapdragon 7s Gen 3 y el Fusion+ el 7s Gen 4, ambos en proceso de 4 nm con 256 GB de almacenamiento. La diferencia de chip no es dramática para tareas comunes como redes sociales o streaming, pero sí se siente en edición de fotos, juegos exigentes o cuando varias aplicaciones corren al mismo tiempo.

El Fusion estándar tiene 8 GB de RAM. El Fusion+ ofrece hasta 24 GB combinando 12 GB físicos con 12 GB adicionales mediante Smart RAM Boost. Para quien edita video desde el teléfono, trabaja con herramientas de productividad pesadas o mantiene muchas aplicaciones abiertas, esa diferencia se traduce en menos cierres y transiciones más fluidas.

La batería es igual en los dos modelos, 5.200 mAh con carga TurboPower de 68W. Motorola indica hasta 39 horas de autonomía para ambos. Con 15 minutos conectado al cargador original se obtienen varias horas de uso, lo que es útil en jornadas largas o cuando no siempre hay acceso a una toma de corriente.

Los dos tienen pantalla Extreme AMOLED de 144 Hz y brillo máximo de 5.200 nits, suficiente para ver contenido bajo luz solar directa sin forzar la vista. Ambos incluyen 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth, NFC y eSIM, altavoces estéreo con Dolby Atmos y certificaciones IP68, IP69 y MIL-STD-810H. Ninguno tiene conector de 3.5 mm ni ranura microSD. Los dos corren Android 16.

¿Cuál elegir según tu uso?

El Fusion estándar es la opción para quienes buscan un teléfono sólido a menor precio, con buena cámara principal y la misma autonomía que el Fusion+. Es suficiente para quien toma fotos en el día a día, trabaja con aplicaciones comunes y no necesita zoom óptico ni RAM extendida. Su precio oficial en Europa es de 448,99 euros, unos 490 dólares aproximadamente.

El Fusion+ responde mejor a quienes fotografían o graban video con frecuencia, viajan seguido, asisten a eventos o trabajan con muchas aplicaciones al mismo tiempo. El teleobjetivo 3x, el gran angular de 50 MP, la cámara frontal de 50 MP y los hasta 24 GB de RAM son ventajas que se sienten en el uso diario. Su precio de referencia es de 2.969 reales en Brasil, unos 520 dólares, sin confirmación de disponibilidad en otros mercados.

Quienes evalúen importarlo deben considerar los costos de aduana y la ausencia de garantía oficial local.

Imagen: Generada con IA / ChatGpt