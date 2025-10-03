El iPhone 17 Pro y el Xiaomi 17 Pro ya están en el mercado y llegan con visiones distintas de lo que significa un teléfono de gama alta. Apple refuerza la estabilidad de su ecosistema, mientras que Xiaomi apuesta por cifras contundentes: más batería, más megapíxeles y una pantalla trasera que introduce un modo alternativo de interactuar con el dispositivo.



La pantalla del iPhone 17 Pro es OLED de 6,3 pulgadas, con 120 Hz de refresco y brillo máximo de 3.000 nits. En la práctica, esto significa fluidez absoluta en juegos y desplazamientos, además de buena visibilidad incluso bajo sol intenso. El Xiaomi 17 Pro también ofrece 6,3 pulgadas en OLED, pero se diferencia con marcos ultradelgados de 1,18 mm, que maximizan el área útil.

En potencia, el iPhone 17 Pro integra el chip A19 Pro con 12 GB de RAM y un sistema de refrigeración mediante cámara de vapor, diseñado para mantener la estabilidad de rendimiento en sesiones largas de edición o juego. El Xiaomi 17 Pro monta el Snapdragon 8 Elite Gen 5, con opciones de 12 GB y 16 GB de RAM. Para el usuario, esto se traduce en mayor capacidad de multitarea y margen extra para aplicaciones exigentes.

El apartado fotográfico también refleja enfoques distintos. Apple equipa un sistema de tres sensores de 48 MP, con teleobjetivo de hasta 8 aumentos ópticos, pensado para resultados consistentes en cualquier situación. Xiaomi recurre a lentes Leica en tres cámaras de 50 MP con telefoto de 5 aumentos ópticos. En la práctica, Xiaomi ofrece más resolución y variedad, mientras que Apple prioriza uniformidad y confiabilidad en cada disparo.

La batería marca la diferencia más clara. Xiaomi anunció 6.300 mAh con carga rápida de 100 W por cable y 50 W inalámbrica. Esto asegura hasta un día y medio de autonomía y recargas completas en minutos. Apple no publica la cifra en mAh de la batería del iPhone 17 Pro; mediciones técnicas la sitúan cerca de 3.988 mAh, y la compañía garantiza hasta 33 horas de reproducción de video.

En diseño y extras, el iPhone 17 Pro mantiene su cuerpo de aluminio con certificación IP68, resistente al agua y al polvo. Xiaomi también alcanza IP68, pero añade una pantalla trasera secundaria. Esta permite consultar notificaciones, tomar selfies con las cámaras principales o acceder a funciones rápidas sin encender la pantalla frontal, aportando un plus de practicidad.

Tabla comparativa de especificaciones: iPhone 17 Pro y Xiaomi 17 Pro

Característica iPhone 17 Pro Xiaomi 17 Pro Pantalla 6,3″ OLED, 120 Hz, 3.000 nits 6,3″ OLED, marcos 1,18 mm Procesador A19 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM 12 GB 12 GB / 16 GB Cámaras traseras Triple 48 MP, telefoto 8× Triple 50 MP Leica, telefoto 5× Cámara frontal 12 MP 32 MP Batería y carga ~3.988 mAh*, hasta 33 h video, carga rápida 6.300 mAh, 100 W cable, 50 W inalámbrica Funciones adicionales Ecosistema Apple, cámara de vapor Pantalla trasera secundaria Resistencia IP68 IP68 Precio de lanzamiento 1.099 USD 4.999 CNY (≈ 690 USD)

*La cifra en mAh del iPhone proviene de mediciones técnicas de mercado, ya que Apple solo publica la duración en horas de uso.

El iPhone 17 Pro está orientado a quienes buscan estabilidad, actualizaciones seguras y la comodidad de un ecosistema que conecta sin fricciones con otros productos Apple. El Xiaomi 17 Pro, en cambio, responde a quienes necesitan más autonomía, valoran la rapidez de recarga y prefieren cámaras de mayor resolución junto con la novedad de una pantalla trasera práctica para el día a día.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT