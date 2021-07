iPhone 13: nuevas imágenes confirman cuatro modelos

Parece que todo lo que está haciendo Apple para detener las filtraciones de sus dispositivos antes de que estos sean presentados, desde mandar cartas de advertencia a populares filtradores, hasta cámaras en algunos trabajadores, solo han logrado enfurecer a la horda hambrienta que espera con ansias el iPhone 13 y, hoy, conocemos bastante de sus detalles.

En esta ocasión, se trata de su chasis, si no es mucha diferencia de los renders filtrados, pero es prácticamente una confirmación de cómo lucirían estos dispositivos en su exterior. Las imágenes fueron publicadas por DuanRui, famoso filtrador chino, que obtuvo imágenes de los dummies que están usando los fabricantes de carcasas para preparar accesorios del dispositivo.

Benks, a well-known Chinese cell phone accessory brand, sent out photos of the iPhone 13 series phone models. They have already produced phone case products based on this model. pic.twitter.com/rDUde0L3PQ

— DuanRui (@duanrui1205) July 9, 2021