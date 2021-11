Apple tendría que cambiar sus cargadores

Apple le pidió a la Comisión Europea que reconsidere la normativa de carga única. Con esta se propone que todos los móviles y otros dispositivos de tamaño pequeño tengan una conexión USB de tipo C, así se podrán cargar con cualquier cargador y cable.

Esta iniciativa surgió pensando en el medio ambiente. Si todos los celulares se pueden cargar con el mismo cable, la cantidad de residuos electrónicos disminuirán. Además, se podría exigir a la industria de móviles no incluir con los dispositivos cables y cargadores.

Apple se opuso ante este proyecto, pues va en contra de sus intereses, mantener el puerto Lightning en todos sus productos para cargar el dispositivo y transmitir datos.

Ahora, en un comunicado público a la Comisión, la organización le pidió a los políticos europeos que reflexionen sobre los efectos que tendría esta nueva normativa.

El argumento principal que plantea Apple es que, si se aprueba esta norma, la innovación podría detenerse. El estándar USB- C está en constante evolución, y la que se está proponiendo no es la más reciente.

«El procedimiento para actualizar el texto legal dará lugar a retrasos significativos en la introducción de innovaciones y mejoras al mercado europeo mucho después de que lleguen al resto del mundo», explica Apple.

Así mismo, la normativa propone no permitir la venta de dispositivos que no usen el puerto de carga estándar USB- C, además de retirar del mercado los que actualmente están en circulación. Una decisión que parece contradictoria al objetivo de la norma, si se considera que el retiro del mercado de estos equipos aun siendo funcionales, puede contribuir a la basura electrónica.

Si esta normativa se aprueba, las empresas de tecnología tendrán hasta dos años para realizar la transición a dicho puerto, pues la medida no solo obliga a hacerlo con los celulares, sino que también los auriculares, consolas portátiles, tabletas y baterías deberán acogerse a la ley.

Imagen: Pixabay