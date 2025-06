Así funciona la tecnología que permite a Israel alertar a su población en segundos ante ataques con misiles

Cuando suenan las sirenas en Israel, los ciudadanos saben que tienen apenas segundos para buscar refugio. Pero lo que muchos no ven es el complejo sistema tecnológico que se activa en ese instante y que, en los últimos meses, ha alcanzado un nivel de precisión sin precedentes.

Israel lleva décadas perfeccionando sus sistemas de alerta temprana. Lo que comenzó con sirenas en las principales ciudades, hoy incluye notificaciones directas a celulares, televisores inteligentes e incluso, en un futuro cercano, a vehículos conectados. Todo esto con un solo objetivo de salvar vidas.

Polígonos digitales y radares

El punto de partida de este sistema es el mapa digital en el que Israel ha dividido su territorio en miles de pequeños “polígonos”. A cada uno de ellos se le asigna un área geográfica específica, que puede ser tan grande como una ciudad o tan pequeña como un vecindario.

Cuando un radar militar detecta un proyectil, un dron o un misil balístico aproximándose al país, los sistemas de defensa analizan su trayectoria en segundos. Si se determina que ese proyectil caerá en un polígono determinado, solo las sirenas de esa zona se activan. Así se evita el pánico innecesario en otras áreas y se optimiza el tiempo de reacción.

Este sistema se apoya en la misma red de radares que alimenta el famoso “Domo de Hierro”, la defensa antimisiles de Israel. Aunque no todos los proyectiles pueden ser interceptados, el sistema de alertas garantiza que la población tenga al menos unos segundos clave para resguardarse.

Celulares como herramienta de supervivencia

Uno de los grandes avances de los últimos meses ha sido la incorporación de alertas directamente a los teléfonos móviles, sin que sea necesario descargar ninguna aplicación.

La tecnología detrás de esto se conoce como Cell Broadcast, un método que utiliza las antenas celulares para enviar mensajes de emergencia a todos los dispositivos dentro de un área específica. Funciona de manera similar a la radio: no importa el operador, el número de teléfono o si el usuario tiene conexión a internet, el mensaje llega.

Este sistema debutó oficialmente durante el ataque masivo con misiles que Irán lanzó contra Israel en octubre de 2024. En ese momento, más de 200 proyectiles cruzaron el cielo israelí y, mientras las defensas intentaban interceptarlos, millones de ciudadanos recibieron en sus teléfonos un mensaje claro y urgente: “Dirígete a un refugio”.

Lo interesante es que este sistema no depende del GPS del teléfono, lo que resulta útil en zonas donde las señales de posicionamiento pueden verse interferidas, algo que, según se ha reportado, ocurre frecuentemente cerca de las zonas de combate en Israel.

Ahora bien, los celulares no son la única vía de alerta; el Comando del Frente Interno de Israel, la entidad encargada de proteger a la población civil, también ha comenzado a utilizar dispositivos conectados como televisores inteligentes para enviar notificaciones de emergencia.

La lógica es simple: si alguien está en casa viendo televisión, puede que no escuche la sirena de la calle ni tenga el celular a la mano. Pero si su televisor muestra una alerta, la posibilidad de reaccionar a tiempo aumenta.

Además, ya se estudia la posibilidad de llevar estas alertas directamente a los sistemas de infoentretenimiento de los vehículos inteligentes, algo cada vez más relevante en un país donde la tecnología automotriz avanza rápidamente.

Aunque se trata de uno de los sistemas de alerta más sofisticados del mundo, los expertos israelíes reconocen que no existe la perfección. Siempre habrá escenarios donde una persona no escuche la sirena, no tenga el celular cerca o simplemente no tenga tiempo suficiente para actuar.

Por eso, Israel apuesta por un sistema “en capas”, donde diferentes tecnologías se complementan para maximizar las posibilidades de que cada ciudadano reciba una advertencia, sin importar dónde se encuentre o qué esté haciendo.

Lo que sí es claro es que esta tecnología ha salvado miles de vidas y ha cambiado la forma en que una sociedad entera enfrenta las amenazas en tiempos de guerra. Un recordatorio de que, en algunos lugares del mundo, la tecnología no solo sirve para comunicarse o entretenerse, sino que, literalmente, marca la diferencia entre la vida y la muerte.

