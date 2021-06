Apple manda carta de advertencia a filtradores

Esperar a los lanzamientos anuales de los dispositivos es, sin duda, más divertido cuando tenemos filtraciones de sus características, pero todo indica que Apple no le ve nada divertido; de hecho, considera que esto puede causar malinterpretaciones entre los usuarios y darles ventaja competitiva a otras marcas.

Es por esto que Apple mandó cartas a diferentes filtradores (por ahora, todos de ellos chinos) advirtiéndoles que desistan de publicar información de dispositivos de la marca que no haya sido confirmada por esta. También les advirtió que no pueden decir que lo vieron en sus sueños o como un pronóstico que salió de una bola de cristal. Kang, un famoso filtrados de china, aseguró que incluso tienen prohibido publicar imágenes a través de su cuenta de Weibo y que Apple considerará cualquier filtración de información sobre sus dispositivos como «infracción y abuso de información comercial «.

Otros filtradores reconocidos como Duan Rui y L0vetodream confirmaron que recibieron también una carta de Apple. Por su parte, 9to5 Mac asegura que la empresa hizo cambios internos en el proceso de desarrollo interno de los dispositivos con un identificar único para encontrar en qué punto se realizan las filtraciones.

Por ahora, los esfuerzos de que las filtraciones no sucedan parecen enfocarse en China. En caso de que se vuelva un esfuerzo global, la espera de un iPhone entre otro será muy aburrida. Y sinceramente no será tan divertido como esperar que ciertos filtradores reconocidos tengan que raparse si lo que prometen no es anunciado por Apple.

Imagen: Duophenom (Vía Pexels).