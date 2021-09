iPhone 13 con problemas de sincronización y backup

Las ventas del iPhone 13 en Estados Unidos y otros países empezaron hace poco, pero aquellos afortunados que ya los tienen en sus manos parecen estar teniendo problemas. El smartphone no sincroniza con Apple Music y parece tener problema con recuperar la información de los backup. Apple confirmó hoy la falla, lo que significa que no solo unos pocos podrían estarla experimentando.

La empresa confirmó que los problemas se están presentando en los cuatro modelos del iPhone 13, el iPad mini (6ª generación) y el iPad (9ª generación). La primera recomendación que da es reestablecer y actualizar el sistema operativo para solucionarlo.

Pero estas no son todas las fallas, aparentemente, si activamos el modo macro de la cámara no podremos apagarlo, sino que tendremos que cerrar la aplicación. El portal ChizChina destaca que también hay reportes de que el iPhone 13 no se puede comunicar con el Apple Watch.

Para aquellos que aman Apple y que corren a las tiendas a comprar el último dispositivo no es un secreto que en muchas ocasiones hay fallas que se presentan y son obvias en cuanto lo sacamos de la caja; sin embargo, es conocido que la empresa suele darles prioridad a estas fallas para corregir el problema. Lo cierto es que cuando el iPhone llega a Colombia, suelen haberse corregido. Por ahora, no tenemos fecha de llegada del dispositivo al país, pero si llegas a sacarlo tu nuevo iPhone 13 de la caja y te encuentras con este problema, por lo menos no tendrás que correr a la tienda a pelear por un teléfono defectuoso, pues ya tienes la solución.

Imagen: Apple.