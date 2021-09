El evento de Apple será el próximo 14 de septiembre

Apple envió oficialmente sus invitaciones para su evento de septiembre, uno de los más esperados por los amantes de la tecnología, este año se realizará el 14 de septiembre a medio día y será transmitido desde Apple Park, en Cupertino, California.

Esta es la invitación enviada a la prensa:

Apple siempre esconde pequeñas pistas en sus invitaciones, algunas un poco más obvias que otras. Pero en esta ocasión nos encontramos con una que nos deja con muchas dudas. Encontramos una foto de un atardecer desenfocado que solo se ve claramente dentro de la manzana de su logo. Sí claro, esto solo se puede ser un guiño a la potencia de las cámaras del iPhone 13 que será lanzado este día.

Esta es la versión en video, compartida por Greg Joswiak en su Twitter:

We’re California Streaming on September 14th. See you real soon. 🏞 #AppleEvent pic.twitter.com/OjOvJFXlHd — Greg Joswiak (@gregjoz) September 7, 2021

Aún no sabemos si será iPhone 13 o iPhone 12s; además también se presentaría un nuevo Apple Watch Series 7 y al parecer otros dos dispositivos.

¿Qué veríamos en este evento?

Además del iPhone 13 y el Apple Watch Series 7, probablemente, veremos un nuevo y colorido MacBook Air. Ya hemos visto filtraciones de su concepto anteriormente. Según expertos Apple presentaría un MacBook más este año, que tendría el Apple Silicon M1X; mientras que el M2 lo conoceríamos hasta el otro año. También podríamos pensar en un Mac Mini, cuyas imágenes se filtraron hace unos meses.

El segundo dispositivo misterioso muy probablemente podría ser el iPad mini 6, que este año llegaría con cambio de diseño. Por fin tendría menos bíseles y le diríamos adiós al botón. Esto por supuesto significa que ya no tendríamos lector de huella. Teniendo en cuenta que en Estados Unidos y Europa están comenzando año escolar, ellos funcionan en su mayoría con calendario B, el iPad mini 6 podría ser un dispositivo con buenas expectativas de ventas en estos meses. Finalmente, no se descarta la llegada de los nuevos AirPod Pro aunque esto se trata más de accesorios que dispositivos, por lo que no los contamos en nuestra lista.

¿Qué traería el iPhone 13?

Imágenes de los dummies del iPhone 13 que están usando los fabricantes de carcasas y accesorios habrían confirmado que este año también tendríamos cuatro versiones del iPhone; probablemente la última vez que veremos un iPhone mini teniendo en cuenta las ventas de este. Además, Filtradores señalaron desde inicios del 2021 que este sería el teléfono que tendría el lector de huella debajo de la pantalla, pero la realidad es que seguiríamos sin esta funcionalidad. Ming-Chi Kuo, uno de los expertos en la marca, aseguró recientemente que no llegaría sino hasta en los teléfonos del 2022.

Conoce todos los rumores aquí.

La muesca, odiada por muchos, seguirá presente. Pero de acuerdo a los expertos, será un poco más pequeña. Solo un poco. Recientes filtraciones señalan que Apple estaría preparándose para presentar un teléfono con cámara bajo la pantalla, mientras tanto la muesca seguirá presente. Finalmente, tendremos el regreso del 3D Touch en el iPhone 13. Esta es una funcionalidad que muchos amamos del iPhone, pero que no hemos extrañado, porque, aunque el sistema ya no reconoce que tanta presión haces sobre un ícono, identifica cuando haces un toque largo para mostrar otras opciones.

Imagen: Apple.