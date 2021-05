Apple prepararía un Mac mini con nuevo diseño y M1X

Apple presentó un Mac mini en octubre del año pasado, junto al MacBook Pro y MacBook Air con el procesador M1, el primero de Apple. Este año ya vimos otros lanzamientos con este como el iMac y iPad Pro. Pero todo indica que la empresa está lista para moverse a la siguiente generación de Apple Silicon, que no se llamará M2 sino M1X. Y no tendremos que esperar mucho para conocerlo, pues de acuerdo con Prosser, un reconocido filtrador de Apple, u nuevo Mac mini con este procesador sería presentado en el Keynote del WWDC (7 de junio, 12:00 p.m.).

El Mac mini además de ser el primer dispositivo con M1X, tendría un nuevo diseño. De acuerdo con las imágenes compartidas por Prosser en su video, este sería mucho más delgado; posible gracias a la tecnología ARM del procesador y tendría más puertos.

Usualmente, el espacio adicional que deja el procesador, es usado para mejorar la batería del dispositivo, pero en el Mac mini no es necesario. El cargador tendría la misma tecnología del iMac 2021, es redondo con MagSafe; sin embargo, el portal Ethernet estaría en el dispositivo, junto al puerto HDMI, dos entradas USB tradicionales y cuatro USB-C, que se rumora serían Thunderbolt.

Además, el Mac mini no tendría un sistema de ventilación externo; de nuevo, gracias a la tecnología ARM del procesador, que evita que el sistema se recaliente y, por ende, de ventiladores para controlar la temperatura. Finalmente, Prosser asegura que ya no tendría cuerpo de aluminio; en su lugar tendremos un material que él llama Plexiglass. Apple habría probado varios colores con este, pero no tiene confirmación si el dispositivo vendría en diferentes colores.

Tendremos que esperar hasta el próximo 7 de junio para confirmar los rumores de Prosser. Sin embargo, la promesa de Apple con su nuevo procesador y rediseño de sus dispositivos ha puesto la barra muy alta para sus próximos productos.

Imágenes: Prosser.