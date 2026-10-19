El próximo celular de Infinix comienza a revelar sus posibles características antes de su presentación oficial. La filtración apunta a una batería de mayor capacidad, mientras que el procesador, la cámara principal y la memoria se mantendrían similares a los de la generación anterior.

El Infinix Note 70 Pro apareció en la base de datos de la Comisión Económica Euroasiática (CEE) con el número de modelo X6766. El registro, publicado el 12 de octubre de 2026, permite identificar el nombre comercial del equipo, pero no revela sus especificaciones técnicas.

Este código también había aparecido en agosto en la base de datos IMEI de la GSMA. Posteriormente, una consulta mediante DevCheck, una aplicación que muestra información sobre el hardware de los dispositivos, permitió conocer algunas de sus posibles características. Estos datos todavía no cuentan con confirmación oficial.

Según esa información, el Infinix Note 70 Pro incorporaría una pantalla de 6,78 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz. Esta característica permite mostrar imágenes con mayor fluidez en videojuegos y contenidos compatibles, aunque no representa necesariamente una mejora frente a su antecesor.

En cuanto al rendimiento, conservaría el procesador Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. La cámara principal también mantendría los 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen (OIS), una tecnología que ayuda a reducir las fotografías movidas.

La principal diferencia estaría en la batería, que aumentaría de los 6.500 mAh del Infinix Note 60 Pro a 7.000 mAh. Esto representa un incremento aproximado del 7,7 % respecto al modelo presentado en febrero de 2026. Sin embargo, una mayor capacidad no permite establecer cuántas horas adicionales de autonomía ofrecería.

Infinix todavía no ha confirmado posibles cambios en el diseño, la carga o las funciones del dispositivo, ni ha anunciado su precio, fecha de presentación o países donde estará disponible.

Imagen: Infinix / Editada por ENTER.CO con IA (ChatGPT).