HONOR está preparando el terreno para el lanzamiento de su próxima serie Magic 9, junto con la nueva familia de gama media 600. Las filtraciones señalan características relacionadas con la autonomía, el diseño y el apartado fotográfico dentro de su línea insignia.

Según la información que circula en redes y distintos reportes, el modelo base de la serie Magic 9 llegaría con una pantalla plana de 6.36 pulgadas, una decisión que contrasta con la tendencia hacia dispositivos de mayor tamaño. A pesar de su formato contenido todo indica que podría integrar una batería de hasta 8.000 mAh, una cifra poco habitual que de confirmarse supondría un avance relevante en densidad energética dentro del segmento.

HONOR Magic 9 diseño renovado, cámara ambiciosa y enfoque en autonomía

En el apartado fotográfico, HONOR apostaría por una configuración de alto nivel encabezada por un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por un teleobjetivo periscópico de 64 MP y un gran angular de 50 MP. Este conjunto sugiere una propuesta versátil pensada para ofrecer buen rendimiento tanto en zoom como en condiciones de baja iluminación.

Las imágenes filtradas también dejan ver un diseño trasero con acabado en naranja mate y un módulo de cámaras que se integra en el chasis de forma continua, eliminando los cortes tradicionales. Este enfoque refuerza una estética más limpia y orgánica, alineada con una tendencia creciente en la industria hacia la integración estructural de los componentes.

Por otro lado la serie HONOR 600 también aparece en las filtraciones, especialmente el modelo Pro, que podría llevar la apuesta por la batería aún más lejos con cifras cercanas a los 9.000 mAh junto a un procesador de la serie Snapdragon 8. Estos dispositivos de gama media adoptarían una estética que recuerda a las líneas actuales de Apple, con un bloque de cámaras que recorre la parte superior del panel trasero de lado a lado.

Además, incorporarían pantallas OLED con tasa de refresco de 120 Hz y resolución 1.5K, lo que los posiciona como opciones muy competitivas para quienes buscan potencia y autonomía dentro de su segmento.

Con estos movimientos, HONOR deja entrever un cambio de enfoque en su catálogo, donde la duración de batería pasa a ocupar un papel protagonista sin sacrificar el diseño ni las capacidades fotográficas de alto nivel.

Imagen: Basada en filtraciones / Editada con IA (Gemini)