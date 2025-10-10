Aunque el Pixel 10 sigue siendo reciente, ya comenzaron a circular filtraciones sobre el próximo modelo que prepara Google. Todo indica que el Google Pixel 11 incorporaría dos avances clave que marcarían un cambio importante en la serie, con un nuevo módem que mejoraría la conectividad y un procesador más eficiente que impulsaría el rendimiento general.



Google estaría probando un módem desarrollado por MediaTek en lugar del que fabrica Samsung. Este cambio pondría fin a una colaboración de larga duración y permitiría conexiones más rápidas, mayor estabilidad y un consumo de energía optimizado en tareas que dependen de la red.

El nuevo módem también mejoraría la experiencia del usuario en actividades cotidianas como videollamadas, navegación en redes móviles o transmisión de contenido.

Gracias a una mayor eficiencia, el dispositivo podría ofrecer un uso más prolongado sin comprometer el rendimiento, lo que se traduciría en una autonomía mejorada y una conexión más confiable.

Además, el Pixel 11 contaría con un procesador renovado diseñado para ser más potente y eficiente. Este avance permitiría ejecutar funciones avanzadas directamente en el dispositivo sin depender tanto de servicios en la nube, lo que mejoraría la privacidad y aceleraría tareas que utilizan inteligencia artificial, como el procesamiento de imágenes o la traducción automática.

Las filtraciones también mencionan nuevas funciones en la cámara, entre ellas un modo que mejoraría la grabación de video en condiciones de poca luz. Esta capacidad reforzaría el enfoque de Google en desarrollar un procesamiento más avanzado desde el propio dispositivo y ofrecería a los usuarios más herramientas para crear contenido en cualquier entorno.

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente estos detalles, se espera que el Google Pixel 11 llegue al mercado en agosto de 2026 con varias versiones, incluyendo modelos estándar, profesionales y una opción plegable.

También podría presentarse una edición más delgada y ligera, siguiendo la tendencia que han adoptado otros fabricantes en sus últimos lanzamientos.

Si estas filtraciones se confirman, el próximo teléfono de Google marcaría un paso importante en la evolución de la serie. El nuevo módem y el procesador mejorado no solo elevarían la conectividad y el rendimiento, sino que también señalarían el rumbo que seguirá la compañía en el futuro de sus dispositivos móviles.

Imagen: Captura de pantalla / YouTube: Technical cheez