El mercado móvil de 2025 muestra dos caminos bien distintos. Por un lado, el Xiaomi 17 apuesta por potencia y autonomía desde su modelo base. Por otro, el Pixel 10 propone una experiencia centrada en la eficiencia, el software inteligente y el soporte a largo plazo.

Aquí comparamos ambos modelos desde un enfoque práctico, con situaciones cotidianas que pueden ayudarte a elegir cuál se adapta mejor a tus necesidades.

Pantalla y diseño en el uso diario

Ambos modelos cuentan con pantallas OLED de 6,3 pulgadas con tasa de refresco de hasta 120 Hz, ideales para desplazamientos suaves y visuales agradables.

La del Xiaomi 17 es más luminosa (hasta 3.500 nits), algo que se agradece cuando estás al aire libre. Por ejemplo, si vas en bicicleta usando el GPS o simplemente revisas mensajes con sol directo, la visibilidad sigue siendo buena.

El Pixel 10, aunque algo menos brillante, adapta muy bien el color y el contraste según el entorno. Es útil cuando cambias de una habitación iluminada a otra más oscura: la pantalla responde sin que tengas que ajustar nada. Además, es más liviano y cómodo de manejar con una sola mano, ideal para contestar mensajes mientras llevas una bolsa o tomas café.

Rendimiento adaptado a tu rutina

El celular de Xiaomi integra el potente Snapdragon 8 Gen 5 con 12 GB de RAM. Esto se traduce en un rendimiento fluido incluso en tareas exigentes. Por ejemplo, si grabas un video 4K, lo editas y lo subes a redes sin cerrar otras apps como WhatsApp o Instagram, no se ralentiza ni se calienta demasiado.

El de Google, con el chip Tensor G5, está más enfocado en la eficiencia. No es tanto para juegos pesados, sino para ofrecer una experiencia rápida y sin fallos en tareas del día a día. Por ejemplo, si usas el teléfono para correo, videollamadas y notas rápidas durante el trabajo, te ofrecerá fluidez constante sin que tengas que preocuparte por cierres forzados o recalentamientos.

Fotografía para distintos estilos

Con su triple cámara de 50 MP, el Xiaomi 17 permite capturar distintos tipos de escenas con buen nivel de detalle. Si estás de viaje y quieres tomar un paisaje panorámico, un retrato en primer plano y un zoom a un edificio, lo hace bien sin tener que cargar con una cámara.

En cambio, El Pixel 10 se destaca más en el procesamiento que en el hardware. Aunque tiene sensores más modestos, logra fotos bien equilibradas en automático. Por ejemplo, si vas a sacar una foto en una cena con poca luz, o a tu mascota en movimiento, te sorprenderá con resultados nítidos y bien expuestos, sin tener que ajustar nada.

Batería pensada para acompañarte todo el día

La batería de 7.000 mAh del Xiaomi 17 es una de las más grandes del mercado. Si usas el teléfono para grabar videos, hacer videollamadas, jugar y estar conectado todo el día, probablemente llegues a la noche con energía de sobra. Y si se te olvida cargarlo, con 15 minutos enchufado puedes recuperar gran parte de la batería gracias a sus 100 W de carga rápida.

El Pixel 10, aunque tiene 4.970 mAh, logra durar todo el día con un uso más moderado gracias a su buena gestión del sistema. Si lo usas principalmente para redes sociales, música y llamadas, llegarás sin problema a la noche. Y si lo dejas sin usar por un rato, el sistema pausa automáticamente procesos en segundo plano, lo cual también ayuda a conservar la batería.

Sistema operativo y experiencia de usuario

Ambos dispositivos se basan en Android 16, pero la experiencia varía.

El Pixel 10 ofrece Android puro, sin capas de personalización ni apps repetidas. Esto lo hace ideal si quieres un sistema limpio, simple y con actualizaciones garantizadas directamente de Google. Es práctico para quienes no quieren complicarse: todo funciona como debe y sin sorpresas.

El Xiaomi 17 lleva HyperOS, una interfaz propia con muchas opciones extra: desde cambiar el estilo de íconos hasta tener herramientas de productividad integradas. Es perfecto si disfrutas personalizar el celular o si quieres aprovechar funciones añadidas que no están en Android puro, como una grabadora de pantalla más avanzada o doble ventana flotante.

Tabla comparativa de especificaciones

Especificación Xiaomi 17 (base) Pixel 10 (base) Precio estimado ~630 USD (Solo en China) 799 USD (Disponible globalmente) Procesador Snapdragon 8 Gen 5 Tensor G5 RAM 12 GB 12 GB Almacenamiento 256 GB 128 GB / 256 GB Pantalla OLED LTPO 6,3″, 120 Hz, hasta 3.500 nits OLED Actua 6,3″, 120 Hz, hasta 3.000 nits Cámaras traseras Triple 50 MP 48 MP + 13 MP + 10,8 MP (zoom óptico 5x) Cámara frontal 32 MP 10,5 MP Batería 7.000 mAh 4.970 mAh Carga rápida (cable) 100 W 30 W Carga inalámbrica 50 W 15 W (Qi2) Sistema operativo HyperOS (sobre Android 16) Android 16 puro Actualizaciones No especificado Garantizadas por 7 años Materiales Aluminio + cristal Gorilla Glass Aluminio + Gorilla Glass Victus 2 Conectividad 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.3, NFC Desbloqueo Huella en pantalla, desbloqueo facial Huella en pantalla, reconocimiento facial

Actualizaciones y soporte a futuro

Contar con 7 años de actualizaciones aseguradas convierte al Pixel 10 en uno de los pocos Android con soporte a tan largo plazo. Es decir, si compras uno hoy, seguirá recibiendo mejoras de seguridad y funciones nuevas hasta 2032. Esto lo hace ideal si eres de los que usa un mismo celular por muchos años.

En el caso del Xiaomi 17, aún no hay un compromiso público de soporte prolongado. En modelos anteriores, la marca ofreció entre 2 y 3 años de actualizaciones. Es un detalle a considerar si piensas quedarte con el teléfono más allá de ese plazo.

Precio y disponibilidad

Pixel 10 fue lanzado globalmente el 28 de agosto de 2025 por 799 USD (versión de 128 GB), y ya está disponible en tiendas de Estados Unidos, Europa y algunos países de Latinoamérica.

El Xiaomi 17 salió primero en China el 25 de septiembre de 2025, con un precio de CNY 4.499 (~630 USD). Aún no hay fecha oficial para otros mercados, pero puede conseguirse a través de tiendas de importación, para ello es recomendable verificar compatibilidad de redes y política de garantía.

Dos enfoques para necesidades distintas

El Xiaomi 17 es ideal para quienes buscan potencia, batería duradera y lo último en carga rápida, todo a un precio competitivo. Si pasás mucho tiempo con el teléfono en la mano, editando contenido o jugando, es una gran elección sin irte a la versión Pro.

El Pixel 10, en cambio, es perfecto si preferís una experiencia fluida, sin complicaciones, con soporte asegurado por años. Funciona bien desde el primer día y mantiene ese rendimiento en el tiempo, ideal si priorizás estabilidad y fotografía simple pero efectiva.

Ambos modelos ofrecen mucho, pero con filosofías diferentes. La elección dependerá de tus prioridades.

Imagen: Generada con IA / ChatGPT