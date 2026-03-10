El Samsung Galaxy S26 Ultra lleva apenas unos días en el mercado y Samsung Electronics ya tiene la mirada puesta en su sucesor. Las filtraciones sobre el Galaxy S27 Ultra apuntan a un salto significativo en dos frentes, conectividad de nueva generación y un sistema de cámara que la compañía llevaría meses preparando en silencio.

Este nuevo modelo también se perfila como un paso importante hacia la próxima generación de telecomunicaciones. Aunque no incorporaría redes 6G de forma directa, el dispositivo estaría diseñado para actuar como un puente tecnológico hacia las infraestructuras móviles del futuro, con hardware preparado para soportar estándares más avanzados en los próximos años.

La combinación del procesador Snapdragon 8 Elite Gen 6 con el módem Qualcomm X105 no es solo un dato de ficha técnica. Según Geeky Gadgets, el dispositivo podría alcanzar velocidades de descarga superiores a los 14 gigabits por segundo, suficiente para descargar una película en segundos o trabajar con archivos pesados desde cualquier punto con señal.

La inteligencia artificial gestionaría las conexiones en tiempo real y podría reducir la latencia de forma automática. El efecto directo para quien usa el teléfono sería una batería que podría rendir hasta un 30 % más, sin cambiar hábitos ni ajustar configuraciones manualmente.

Conectividad sin límites desde cualquier lugar

Perder señal en un túnel, un ascensor, un estacionamiento o una zona rural podría dejar de ser un problema con la conexión directa a satélites de órbita baja. El equipo mantendría activas las llamadas y los mensajes de texto en entornos donde hoy ningún operador puede garantizar cobertura.

Y cuando la señal existe, la precisión también importa. El sistema de navegación de cuádruple frecuencia fusionaría señales de GPS, Galileo, GLONASS y BeiDou para ofrecer una ubicación más precisa y estable, un factor que marca la diferencia en movilidad real.

La cámara del Galaxy S27 Ultra apunta a la próxima era móvil

En cámara, filtradores de Weibo apuntan a un nuevo sensor bautizado como ISOCELL HPA, de 200 megapíxeles, tamaño de 1/1.12 pulgadas y compatible con tecnología LOFIC de alto rango dinámico. Esta tecnología evita que las fotos se vean afectadas por contrastes extremos de luz, algo que ocurre con frecuencia en exteriores, conciertos o espacios con iluminación mixta.

La cámara principal HP6 sería una variante ligeramente más compacta, de 1/1.3 pulgadas, con prestaciones similares. Tecnologías como LOFIC ya se han visto en modelos como el Xiaomi 17 Ultra, por lo que Samsung no sería el primero en adoptarla, aunque sí el que llega con más historial acumulado en fotografía computacional para responder.

Samsung ha destacado durante generaciones en zoom, pero el salto en video frente a Apple ha sido más lento. El Galaxy S27 Ultra parece orientado a cerrar esa brecha con hardware más capaz, aunque con sensores que siguen siendo más pequeños que los de algunos competidores directos.

Con casi un año por delante antes de cualquier anuncio oficial, estos datos provienen de filtraciones y deben tomarse como señales tempranas, no como especificaciones confirmadas. Lo que sí está claro es que Samsung estaría construyendo un dispositivo pensado para evolucionar más allá de su ciclo habitual.

Imagen: Samsung / Editada con IA