Galaxy S25 Ultra vs Galaxy S26: precios, diferencias y cuál celular conviene comprar en 2026

Los celulares de gama alta de Samsung ya superan los seis millones de pesos en Colombia, una cifra que obliga a pensar bien antes de comprar. Con la llegada de la nueva generación, muchos usuarios se preguntan si aún vale la pena invertir en el Galaxy S25 Ultra o si lo más sensato es saltar directamente al Galaxy S26 Ultra. La respuesta no es tan simple, porque ambos equipos comparten muchas bases tecnológicas y la diferencia entre generaciones es más gradual de lo que parece.

El Galaxy S25 Ultra se mantiene como uno de los teléfonos más completos del catálogo de Samsung. Su pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas con resolución Quad HD+ y tasa de refresco de 120 Hz sigue ofreciendo una experiencia visual de primer nivel. El panel destaca por su brillo, contraste y fluidez, características que siguen posicionándolo entre los mejores del mercado para ver contenido, jugar o trabajar desde el teléfono.

El rendimiento tampoco se queda atrás. El dispositivo integra un procesador que alcanza velocidades de hasta 4,47 GHz, acompañado por 12 GB de memoria RAM y configuraciones de almacenamiento que llegan hasta 1 TB. En el uso diario, esto se traduce en una experiencia fluida al ejecutar varias aplicaciones, editar contenido o jugar títulos exigentes.

La fotografía sigue siendo uno de los argumentos más fuertes del S25 Ultra. El sistema incluye un sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado por cámaras de 50 MP, 50 MP y 10 MP, además de zoom óptico de 3x y 5x. Gracias a la combinación de sensores y procesamiento, el teléfono permite acercamientos que pueden alcanzar hasta 100x en formato digital. También ofrece grabación de video en 8K, una característica que todavía se reserva para los dispositivos más avanzados.

A esto se suma el S Pen, una herramienta que continúa siendo una de las mayores diferencias frente a otros teléfonos Android. La posibilidad de tomar notas rápidas, hacer anotaciones sobre documentos o dibujar directamente en pantalla mantiene al modelo Ultra como un dispositivo atractivo para productividad.

¿Qué cambia con la nueva generación?

El Galaxy S26 Ultra mantiene muchas de las bases del modelo anterior, pero introduce varios ajustes que apuntan a mejorar rendimiento, inteligencia artificial y diseño.

Uno de los cambios más visibles está en el cuerpo del dispositivo. El nuevo modelo reduce su grosor hasta 7,9 milímetros y pesa 214 gramos, lo que lo convierte en uno de los Ultra más delgados que ha fabricado la compañía. Aunque la diferencia no es radical, sí representa un refinamiento en ergonomía.

En el interior aparece el nuevo procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, una plataforma diseñada para aumentar la capacidad de procesamiento y las funciones basadas en inteligencia artificial. Según la compañía, el chip ofrece mejoras cercanas al 19 % en CPU, 24 % en gráficos y hasta 39 % en rendimiento de inteligencia artificial frente a la generación anterior.

Estas mejoras se reflejan en nuevas funciones de software que buscan automatizar tareas cotidianas. Entre ellas se encuentra Photo Assist, que permite editar imágenes mediante instrucciones escritas, y sistemas como Now Brief o Now Nudge, que analizan el uso del dispositivo para ofrecer sugerencias y recordatorios según el contexto.

La cámara mantiene el sensor principal de 200 megapíxeles, pero incorpora aperturas más amplias que permiten captar más luz en escenas nocturnas. El sistema de video también mejora con estabilización avanzada y compatibilidad con un nuevo códec pensado para producción audiovisual con menor pérdida de calidad durante la edición.

En materia de seguridad también aparecen novedades. El dispositivo introduce una función de privacidad integrada en la pantalla que limita la visibilidad desde ángulos laterales, además de nuevas capas de protección de datos apoyadas en el sistema Knox.

¿Cuál conviene comprar hoy?

El análisis entre ambas generaciones deja una conclusión interesante: el Galaxy S25 Ultra sigue siendo un teléfono extremadamente competitivo. Su sistema de cámaras, la pantalla de gran tamaño y la integración del S Pen continúan marcando diferencia frente a muchos modelos actuales.

El Galaxy S26, por su parte, introduce un procesador más moderno, un diseño refinado y un mayor protagonismo de la inteligencia artificial en el sistema. Sin embargo, el salto generacional no es lo suficientemente grande como para dejar obsoleto al modelo anterior, especialmente para quienes ya están dentro del ecosistema Galaxy.

El factor precio también pesa en la decisión. En Colombia, el Galaxy S25 Ultra se consigue alrededor de 6.999.900 pesos, mientras que el Galaxy S26 parte desde unos 5.079.000 pesos en su versión base. El Galaxy S26+ se ubica cerca de 6.049.000 pesos, y el Galaxy S26 Ultra con 512 GB alcanza aproximadamente los 6.999.000 pesos, posicionándose en el mismo rango premium del modelo Ultra de la generación anterior.

Así, es como la elección depende más del tipo de usuario, que de una diferencia radical entre generaciones. Quienes buscan la mejor cámara, el S Pen y una experiencia completa orientada a productividad encontrarán en el S25 Ultra un dispositivo que sigue siendo una compra muy sólida.

En cambio, los usuarios interesados en un chip más reciente, funciones de inteligencia artificial más integradas y las novedades de software de la nueva generación pueden ver en la serie S26 una evolución atractiva dentro de la línea Galaxy.