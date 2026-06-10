Galaxy A18 aparece en pruebas con Android 17 y One UI 9

Samsung sigue trabajando en el Galaxy A18, el teléfono llamado a reemplazar al Galaxy A17 dentro de su catálogo más asequible. Un nuevo archivo detectado en los sistemas internos de la marca ofrece pistas sobre el software que acompañaría al equipo cuando llegue al mercado.

El registro está asociado al modelo SM-A185F. Este tipo de hallazgos suele producirse antes de la presentación de un nuevo equipo y representa una de las primeras evidencias de que el desarrollo avanza hacia etapas más cercanas al lanzamiento.

Galaxy A18 entra en pruebas con señales de One UI 9

Recientemente fue detectada una nueva versión de software identificada con el código A185FXXU0AZF2, vinculada al Galaxy A18. El archivo apareció en los servidores internos de la compañía y aporta un dato relevante. Incluye elementos que apuntan a una versión compatible con One UI 9, la próxima capa de personalización basada en Android 17.

La marca no ha confirmado qué versión del sistema operativo utilizará el equipo. Aun así, distintos reportes especializados consideran posible que llegue con Android 17 y One UI 9 instalados de fábrica, permitiéndole incorporar desde el primer día las novedades más recientes de su ecosistema.

El modelo ya había sido registrado anteriormente en la base de datos IMEI de la GSMA, un paso habitual para los productos que se encuentran en desarrollo. La aparición de este firmware añade una nueva referencia sobre el estado del proyecto y acerca al terminal a futuras certificaciones.

Todavía no existen detalles sobre la pantalla, las cámaras, el procesador, la batería o el precio. Tampoco han aparecido imágenes que permitan anticipar cambios en su diseño. Lo que sí muestran los registros disponibles es que el próximo integrante de esta familia continúa avanzando y podría revelar más información durante los próximos meses.

Imagen: Sansung / Editada por ENTER.CO