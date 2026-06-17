Filtran el iPhone del aniversario: tendría pantalla curva y casi sin bordes

A más de un año de su posible presentación, ya comenzaron a aparecer detalles sobre el iPhone que Apple prepararía para celebrar los 20 años de su celular más emblemático. Las nuevas filtraciones apuntan a un dispositivo con una apariencia muy distinta a la actual, marcado por una pantalla prácticamente sin marcos y un diseño pensado para que el cristal domine casi toda la superficie frontal.

La información fue divulgada por Mark Gurman, periodista de Bloomberg conocido por adelantar productos de Apple antes de su lanzamiento. Los reportes coinciden con rumores previos procedentes de la cadena de suministro de la compañía.

Según las filtraciones, Apple no lanzaría una edición especial independiente. En lugar de ello, las novedades llegarían integradas en la línea Pro que sucederá a los modelos actuales.

El principal cambio estaría en la pantalla. El dispositivo tendría cristal curvado en sus cuatro lados y unos bordes mínimos, una combinación que buscaría generar la sensación de que la imagen se extiende de extremo a extremo.

Te puede interesar: Por primera vez muestran cómo se vería realmente el iPhone 18 Pro

A esto se sumaría otro avance esperado desde hace años: ocultar componentes bajo el panel. El sistema Face ID podría quedar completamente integrado debajo de la pantalla, eliminando elementos visibles en la parte frontal. La cámara para selfies todavía representaría un reto técnico, por lo que Apple mantendría un pequeño orificio para el lente mientras perfecciona la tecnología necesaria para esconderla.

Las filtraciones indican que el equipo llegaría en dos tamaños, similares a los modelos Pro de gran formato que la empresa comercializa actualmente. Sin embargo, todavía existe incertidumbre sobre su nombre. Mientras algunas fuentes hablan de iPhone 20, otras mencionan una denominación distinta dentro de la familia Pro.

No llegaría solo: Apple prepara más dispositivos impulsados por IA

Los reportes también apuntan a que Apple aprovecharía 2027 para presentar otros productos importantes. Entre ellos figura la segunda generación de su teléfono plegable, que compartiría tecnología y procesador con el iPhone del aniversario.

Además, la compañía estaría desarrollando unos AirPods equipados con cámaras capaces de recopilar información visual para funciones de inteligencia artificial. La idea no es tomar fotografías, sino ayudar a Siri a comprender mejor el entorno y responder preguntas relacionadas con objetos o situaciones cercanas al usuario.

Te puede interesar: Las primeras fundas del iPhone 18 se filtran y revelan el cambio que Apple llevaba años evitando

Las filtraciones también mencionan posibles gafas inteligentes y nuevos dispositivos conectados a la estrategia de inteligencia artificial que Apple viene construyendo alrededor de sus productos.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, las versiones conocidas hasta ahora sugieren que 2027 podría convertirse en uno de los años más importantes para Apple desde el lanzamiento original del iPhone. Y si los rumores terminan siendo ciertos, el teléfono del aniversario será el encargado de encabezar esa transformación.