Por primera vez muestran cómo se vería realmente el iPhone 18 Pro

A casi tres meses de la presentación del iPhone 18 Pro, una nueva filtración está dando pistas sobre uno de los detalles que más interés generan entre los usuarios: los colores que Apple llevaría a su próxima generación de teléfonos premium.

Las imágenes fueron compartidas por el creador de contenido tecnológico Jon Rettinger y difundidas por el medio especializado Applesfera. Las fotografías muestran maquetas del supuesto iPhone 18 Pro Max en color cereza oscuro, negro y azul claro, captadas bajo luz natural y no en estudios o renders digitales como suele ocurrir en esta etapa del año.

La filtración llega en un momento importante. Según la información recogida por Applesfera, la producción del dispositivo estaría próxima a comenzar, por lo que las maquetas que circulan entre fabricantes de accesorios tendrían altas probabilidades de reflejar el diseño que Apple anunciará en septiembre.

Lo que revelan las maquetas del iPhone 18 Pro

Aunque las réplicas no permiten confirmar materiales ni acabados definitivos, sí ofrecen una pista sobre la dirección estética que estaría tomando Apple.

El tono que más llama la atención es el cereza oscuro. No parece un rojo tradicional ni tampoco un color brillante. En las imágenes se acerca más a un burdeos profundo que cambia según la iluminación, algo poco habitual en la línea Pro de la compañía.

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La segunda novedad sería el regreso del negro. Apple había apostado recientemente por acabados más claros y tonos metálicos, por lo que la reaparición de una versión completamente oscura podría responder a una demanda constante de usuarios que prefieren diseños más discretos.

El tercer color es un azul claro que recuerda a algunas de las versiones más populares que la compañía ha lanzado durante los últimos años.

Una filtración que va más allá del color

Más que confirmar una paleta de colores, estas imágenes muestran qué tan avanzada está la preparación del próximo iPhone.

Las maquetas suelen fabricarse para que las marcas de accesorios adapten fundas, protectores y otros productos antes de que Apple haga oficial un nuevo dispositivo. Por eso, históricamente han resultado ser una de las fuentes más fiables para anticipar dimensiones y cambios de diseño.

Todavía falta la confirmación oficial de Apple y es posible que existan diferencias entre estas réplicas y el producto final. Sin embargo, las fotografías publicadas durante esta semana ofrecen una de las miradas más cercanas hasta ahora al aspecto que tendría el iPhone 18 Pro cuando llegue al mercado.

Si la filtración es correcta, Apple estaría apostando por una combinación de nostalgia, colores más atrevidos y el regreso de algunos acabados clásicos para renovar la identidad visual de su teléfono más importante.

Imágenes: applesfera.com