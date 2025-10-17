La gama media en Colombia suma un nuevo protagonista con el moto g06, un smartphone que ofrece una pantalla más grande, funciones con inteligencia artificial y un rendimiento optimizado, todo a un precio pensado para quienes quieren buena tecnología sin gastar de más.



El nuevo modelo destaca por su pantalla HD+ de 6,9 pulgadas, la más grande de la serie, con modo de alto brillo de hasta 600 nits y tecnología Water Touch, que permite usar el dispositivo incluso con los dedos mojados.

A ello se suma el sonido envolvente con Dolby Atmos® y altavoces estéreo con Bass Boost para una experiencia multimedia más inmersiva.

En fotografía, el moto g06 incorpora una cámara principal de 50 MP con enfoque rápido y mejoras impulsadas por IA que optimizan el modo retrato y las capturas nocturnas. La cámara frontal de 8 MP está pensada para selfies y videollamadas claras, mientras que herramientas como Magic Editor o Magic Eraser de Google Fotos facilitan la edición creativa directamente desde el teléfono.

Pensado para durar, el moto g06 llega con un acabado en cuero vegano que resiste el polvo y las huellas, disponible en colores seleccionados por Pantone™. También cuenta con protección IP64 contra salpicaduras y vidrio Corning Gorilla Glass 3, que añade un nivel extra de resistencia para el uso diario.

Potenciado por el procesador MediaTek Helio G81 Extreme, el moto g06 ofrece hasta 12 GB de RAM con RAM Boost y opciones de almacenamiento de 128 GB o 256 GB, ampliables hasta 1 TB. Su batería de 5.200 mAh está diseñada para conservar el 80% de su capacidad incluso después de cinco años de uso.

Entre sus funciones más útiles destaca Circle to Search, que permite buscar información al instante con solo rodear un elemento en la pantalla. También integra Gemini, el asistente de Google, para redactar correos, organizar tareas o aprender nuevas habilidades mediante texto, voz o imagen.

El moto g06 ya está disponible en Colombia desde $449.900 en su versión de 128 GB y $529.900 para el modelo de 256 GB. Se puede adquirir en motorola.com/co, en tiendas Motorola y en los principales operadores del país.

Imagen: Motorola®