Los 5 Motorola con mejor relación precio-calidad en 2025: potencia, buena batería y sin pagar de más

Durante años, Motorola ha mantenido una reputación sólida por fabricar celulares equilibrados; equipos que no necesitan presumir potencia extrema para cumplir lo esencial. Su apuesta ha sido la de ofrecer una buena batería, fluidez y precios competitivos.

En 2025, la marca refuerza esa estrategia con una línea que cubre desde la gama básica hasta los modelos medios con 5G. Y aunque la competencia con Xiaomi, Samsung o realme es feroz, Motorola sigue demostrando que el precio no siempre define la experiencia.

El creador de contenido Ferch Tech compartió en sus redes su Top 5 de los mejores Motorola calidad-precio con buena batería, destacando modelos con rendimiento confiable y precios accesibles. Desde ENTER.CO analizamos uno a uno para comprobar si realmente merecen estar en la lista.

1. Moto G05 – El campeón de la autonomía a bajo costo

Precio: USD 120 – COP 490.000

El Moto G05 es el punto de entrada al ecosistema Motorola, y sorprende por lo mucho que ofrece por su precio. Su batería de 5.000 mAh es su mayor fortaleza: puede alcanzar hasta dos días de uso moderado, algo que ni siquiera muchos teléfonos de gama media logran.

Cuenta con una pantalla LCD de 6,6 pulgadas con tasa de refresco de 90 Hz, lo que mejora la fluidez visual en comparación con otros modelos de su rango. En rendimiento, su procesador MediaTek Helio G36 (8 núcleos) es suficiente para navegación, redes sociales, llamadas y video en streaming.

En cámaras, ofrece un sistema doble de 13 MP principal y 2 MP de profundidad, con resultados decentes en exteriores pero limitados en condiciones nocturnas. Corre Android 14 Go Edition, una versión ligera que optimiza recursos sin sacrificar estabilidad.

Veredicto: es ideal para quienes buscan batería, simplicidad y confiabilidad. No es un teléfono para gamers ni fotógrafos, pero como compañero diario es difícil encontrar algo más eficiente en su rango.

2. Moto G15 – Un salto en equilibrio y diseño

Precio: USD 150 – COP 620.000

Subiendo un escalón, el Moto G15 mantiene la misma filosofía de bajo consumo energético, pero mejora en todo lo demás. Su pantalla de 6,5 pulgadas HD+ conserva los 90 Hz, y el brillo es superior al del G05. Internamente, el Snapdragon 680 ofrece una experiencia más estable y mayor compatibilidad con aplicaciones exigentes.

El diseño es otro punto fuerte: carcasa resistente, acabado mate y lector de huellas lateral. En fotografía, el salto es notable gracias a su sensor principal de 50 MP, acompañado de un lente macro y un sensor de profundidad. En condiciones de buena luz entrega colores vivos y buena nitidez; por la noche, el modo automático mejora el ruido digital sin perder detalle.

La batería de 5.000 mAh vuelve a ser protagonista, acompañada de carga rápida de 15 W. Y lo mejor, mantiene el sistema casi puro de Motorola, sin capas innecesarias ni publicidad.

Veredicto: el Moto G15 es uno de los teléfonos más equilibrados del segmento económico, ideal para quienes quieren durabilidad, buena cámara y un sistema limpio.

3. Moto G75 5G – La gama media con alma de flagship

Precio: USD 270 – COP 1.110.000

El Moto G75 5G es, sin duda, el más versátil del top. Combina rendimiento, diseño y conectividad 5G en un paquete bien balanceado. Su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz ofrece colores vibrantes, excelente contraste y brillo alto para exteriores.

Está impulsado por el Snapdragon 6 Gen 1, un chip de 4 nm que ofrece eficiencia energética y rendimiento gaming decente. En pruebas de multitarea, puede manejar sin problema varias apps pesadas abiertas.

El apartado fotográfico también da un salto: sensor principal de 50 MP con OIS, gran angular de 8 MP y lente macro de 2 MP. En video graba en 4K con buena estabilización, algo poco común en su rango.

Además, el G75 incluye altavoces estéreo con Dolby Atmos, certificación IP54 y batería de 5.000 mAh con carga de 30 W. En experiencia de usuario, su capa My UX se mantiene cercana a Android puro, sin bloatware.

Veredicto: un gama media sólido, potente y confiable, que ofrece una experiencia premium a precio contenido. Ideal para quienes buscan 5G, buena cámara y fluidez real.

4. Moto G56 5G – Eficiencia para el día a día

Precio: USD 270 – COP 1.110.000

Aunque comparte rango de precio con el G75, el Moto G56 5G se diferencia por su enfoque más práctico. Integra el chip Dimensity 6100+, que ofrece un rendimiento estable y un consumo energético muy bajo.

Su pantalla Full HD+ de 6,6 pulgadas a 120 Hz garantiza buena experiencia visual, y el audio Dolby Atmos eleva el entretenimiento. En cámaras, mantiene la fórmula de 50 MP principal y 2 MP de profundidad, con resultados correctos para redes sociales.

La batería de 5.000 mAh sigue siendo protagonista, aunque la carga rápida es de solo 15 W. El diseño es limpio, con acabados mate y buen agarre.

Veredicto: pensado para quienes buscan un celular 5G confiable, con batería larga y sin complicaciones. No deslumbra, pero cumple sin fallas.

5. Moto G86 5G – El más completo y equilibrado

Precio: USD 360 – COP 1.480.000

Cerrando el top, el Moto G86 5G es el más refinado del grupo. Su pantalla pOLED de 6,7 pulgadas a 144 Hz es una de las mejores de su segmento, con fluidez impresionante y excelente respuesta táctil.

Utiliza el mismo Snapdragon 6 Gen 1 que el G75, pero optimizado para multitarea y rendimiento gráfico. En el día a día se siente rápido, estable y con un consumo moderado.

La cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) ofrece muy buenos resultados en fotos nocturnas, mientras que el lente gran angular de 8 MP amplía el rango con buena corrección de color. En video mantiene detalle y suavidad de movimiento.

En batería, conserva los 5.000 mAh con carga de 30 W, y su diseño con trasera en cuero vegano da una sensación premium sin subir el peso.

Veredicto: el Moto G86 5G es el equilibrio perfecto entre rendimiento, diseño y cámara. Un gama media alta que no necesita costar más de millón y medio de pesos para ofrecer una experiencia de primer nivel.

Ahora bien, el top de Ferch Tech acierta en su selección, ya que los cinco modelos elegidos reflejan lo mejor de Motorola en relación calidad-precio. Ninguno pretende competir con un flagship, pero todos entregan lo esencial que la mayoría de usuarios busca: batería duradera, fluidez y fiabilidad.

Desde ENTER.CO confirmamos que la marca mantiene su identidad con equipos honestos, bien calibrados y adaptados al bolsillo del usuario latinoamericano. En un mercado donde la innovación a veces se traduce en sobreprecio, Motorola sigue siendo sinónimo de equilibrio.

